The Chemical Brothers идват със 7 ТИР-а у нас

Невиждани иновативни визуализации и енергичен безкомпромисен звук, вплетени в аудио преживяване, ще преживеят всички български фенове на електронното дуо The Chemical Brothers. Срещата с тях е на 10 октомври за зала Арена Армеец – София.

“Няма по-велик лайв денс спектакъл в света в момента”, пише световната музикална медийна платформа NME по повод грандиозното шоу на The Chemical Brothers “No Geography Tour”.

“С всяко следващо свое появяване на сцената, те вдигат нивото, благодарение на новите технологии - визуализациите им са спиращи дъха - но и още, защото те предлагат на публиката все по-добър и ефектен звук”, споделят британските музикални критици виждането си относно новото No Geography Tour, което музикантите представиха като хедлайнери на най-мащабния и престижен музикален фестивал в Европа - Гластънбъри, Великобритания.

Сензационният набор от визуализации, който акомпанира музикалния сетлист, е причина The Chemical Brothers да заемат достойното си място на хедлайнери на най-квалитетните музикални формуми в цял свят. В рамките на No Geography Tour ще станем свидетели на огромна въртележка, която те кара да “изгубиш контрол” по време на "EML Ritual" и гигантски роботи, които стрелят с лазерни пушки докато звучи хипнотизиращия "Hoops". По време на грандиозния No Geography Tour ще станем свидетели и на невиждани до този момент огромни човешки холограми, порой от лазери, формирани в зрелищни 3D мапинги и какво ли още не.

The Chemical Brothers, Том Роуландс и Ед Саймъндс, се събират в Манчестър през 1989 г. Те постигат световна слава, когато вторият им албум Dig Your Own Hole оглавява британските класации през 1997 г. Само в Обединеното Кралство музикантите бележат 6 първи места с албумите си и 13 топ 20 сингли, между които и две първи места.

Освен новия си албум No Geography музикантите ще представят пред българска публика и най-обичаните си композиции от цялата си дискография като Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize и много други

Цялата сценична техника ще пътува до Арена Армеец от Великобритания в 7 ТИР- а, тъй като няма как да бъдат набавени нейни аналози у нас като качество и ефекти.