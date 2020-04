Отиде си барабанистът на Rush - Нийл Пиърт

Снимка: Bulgaria ON AIR

Барабанистът и текстописец на легендарната канадска прогресив рок група Rush Нийл Пиърт почина на 67-годишна възраст, предаде Bulgaria ON AIR.



В съобщение, публикувано на страницата на групата в Twitter се изразява съжаление, че Пиърт е загубил продължилата три години и половина битка с рака.



Барабанистът на група Rush беше многократен носител на наградата "Барабанист на годината" според престижната класация на списание "Drum Magazine".



Той признава, че в своята кариера се е вдъхновявал от най-добрите барабанисти на британската хард рок сцена като Kийт Муун, барабанист на групата The Who и Джон Бонъм, барабаниста на Led Zeppelin.