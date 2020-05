Ози Озбърн издаде първия си солов албум от 10 години насам

Ози Озбърн празнува премиерата на първия си солов албум от 10 години насам с впечатляващо международно събитие за татуировки вчера и signing сесия в Лос Анджелис днес.

Ordinary Man излиза у нас от Вирджиния Рекърдс/Sony Music

За да отпразнува премиерата на албума, Ози беляза музикалната история, организирайки най-мащабното международно събитие за татуировки и listening сесия на албума в 50 световни града вчера. Феновете на рок енд рол иконата слушаха албума преди всички останали и бяха първите, които избираха от колекцията ексклузивни татуировки, вдъхновени от рокаджията.

Ordinary Man излиза след релийза на три нови парчета от Ози. Първият сингъл от албума - Under The Graveyard, събра 15 милиона стрийма и 5,3 милиона гледания в YouTube. С премиера миналата седмица, едноименният сингъл от албума и филмова балада Ordinary Man, в колаборация с Елтън Джон, е със 7 милиона стрийма до момента, а експлозивният трак „Straight To Hell“, с участието на китариста на Guns N’ Roses – Слаш, отбеляза 6,9 милиона стрийма и 4,2 милиона гледания в YouTube.

Като най-нов сингъл от албума се нарежда колаборацията на Озбърн с Post Malone в парчето It’s A Raid, което излезе вчера.