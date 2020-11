Световно известното шоу "Qween Symphonic" - за първи път у нас

"Qween Symphonic" е грандиозен симфоничен рок спектакъл с най-великите хитове на Queen. В него участват звездите от феноменалния мюзикъл "We Will Rock You" – Jon Boydon, Peter Eldridge, Emma Hatton, Jenna Lee James, заедно с рок група и симфоничен оркестър.

Диригент е прочутият Richard Sidwell, работил с едни от най-големите имена от световната оперна сцена, като Sarah Brightman, Emma Bunton, Will Young и много други.

От премиерата си през 2000г. шоуто "Queen Rock and Symphonic" е видяно от стотици хиляди фенове по целия свят. Уникалната комбинация от блестящи изпълнители, рок група и симфоничен оркестър, дава възможност на зрителите да се докоснат до магията на Queen, както никога досега.

На 25-ти май 2021г. над 40 изпълнители ще излязат на сцената на Зала 1 на НДК, за да поднесат на многобройните български почитатели вечните хитове "We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", "We Are The Champions", "A Kind of Magic", "Who Wants To Live Forever", "Killer Queen", "Don’t Stop Me Now", "Fat Bottomed Girls", "Somebody to Love" и много, много други.