Джийн Симънс и Пол Стенли от KISS се заразиха с COVID-19

Наложи се групата KISS да отложи част от турнето си, след като двама от членовете й - Джийн Симънс и Пол Стенли, са дали положителен тест за коронавирус, според изявление на групата.

Информацията, че Стенли е болен, бе разкрита по-рано тази седмица, а това че Симънс също се е разболял, бе разкрито в сряда.

Според информацията, Джийн Симънс изпитва "леки симптоми" на COVID-19.

Очаква се турнето да се възобнови на 9 септември в Ървайн, Калифорния. Групата и екипът им ще бъдат в изолация през следващите 10 дни.

Отложените дати включват концерти, които трябваше да се проведат в Мичиган, Охайо, Илинойс и Уисконсин.

Групата преди това отложи концерт в Бъргетстаун, Пенсилвания, след като Пол Стенли се зарази с COVID-19.

В предишно изявление групата съобщи, че и членовете на бандата и екипът им са напълно ваксинирани и "оперират в балон", за да защитят максимално всички между представленията.

Оттогава Стенли обяви в социалните медии, че се е възстановил, след като е имал симптоми, които са "леки в сравнение с много други".

We are postponing the next four tour dates. All previously purchased tickets will be honored for the new dates once announced. More information will be emailed to ticketholders directly. pic.twitter.com/b28fmrhWIe