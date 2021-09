Meszecsinka правят единственото си турне през 2021-а в България

Една от най-успешните унгарски етно групи - Meszecsinka (Месечинка), основана от българина Емил Билярски (клавирни, китара) и Аннамария Ола (вокал, флейта), пристига в България за четири концерта в София, Пловдив, Варна и Русе.

Първият лайв е на 16 септември в столичния клуб Mixtape 5 при силно ограничен брой билети, следва 17 септември в Небет тепе в Пловдив, съвместно с група ТДК. На 18 септември отново двете групи ще свирят заедно в Зала "Успех" във Варна. Обиколката ще завърши на 19 септември със самостоятелен концерт на Месечинка в Max Club в Русе.

Meszecsinka е международен проект, базиран в Будапеща със силно контрастно и психеделично звучене и композиции и обработки на унгарски, испански, руски, цигански и български народни песни.

Самодивският глас и магнетично присъствие на Аннамария Ола повежда публиката на пътешествие в света на сънищата в последния им запис Stand Into The Deep (2019). Темата за смъртта като ново раждане за живота е част и от последния сингъл с видеоклип от него - магическата Looking At My Death ("Гледам смъртта си").





Албумът идва след супер успешния Awake In A Dream, отличен с престижната награда "Фонограм" (унгарското Grammy) за най-добър етно албум на 2018-а.

Подобно на предшественика си, Stand Into The Deep се радва на добър прием: пресата го определи като шедьовър, а публиката също е във възторг и записът логично намери място в Топ 10 на двете основни световни класации за уърлд музика - Worldmusic Charts Europe и Transglobal Worldmusic Charts.

Международният успех на групата доведе до договор с немския музикален лейбъл Nordic Notes, с разпространение в цял свят и силна подкрепа от радиостанции в Америка, Германия, Австралия, Италия, Люксембург, Гърция, Словакия и др.

Въпреки трудностите, създадени от пандемията, през изминалата година Месечинка беше търсена на световната сцена, включително като хедлайнер на литовския фестивал MJR.

Meszecsinka са: Аннамари Ола (вокал, саз), Емил Билярски (клавишни, китара), Саболч Такач (бас) и Давид Кроликовски (барабани, перкусии).

Емил паралелно с Месечинка продължава и своя солов проект с песни на български. Преди няколко години издаде албум, който получи позитивна критика и в международната преса, оттогава редовно публикува нови песни, които можете да чуете на Samosam.bandcamp.com и клипове, които можете да видите на неговия YouTube канал.