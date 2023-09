Изгубеният инструмент на Пол Маккартни: Търсят по целия свят "най-важния бас в историята"

Стартира глобално търсене на един от най-емблематичните инструменти в света - оригиналната бас китара Höfner на Пол Маккартни.

Проектът Lost Bass търси информация за това, което описва като "най-важният бас в историята".

Маккартни купува инструмента за $38 в Хамбург, Германия, през 1961 г., но той изчезва осем години по-късно.

Басът присъства в музиката на The Beatles от онези години, включително хитовете Love Me Do и She Loves You.

Ник Вас ръководи проекта за търсене на инструмента. Той обединява усилията си с двама журналисти в опит да разреши "най-голямата мистерия в историята на рокендрола".

Той е сътрудничил много с Маккартни и е написал книга за изчезналия цигулков бас Höfner 500/1.

Вас казва пред BBC, че музикантът го е попитал за китарата по време на скорошен разговор - и така е започнала кампанията за намирането й.

Не е ясно какво се е случило с инструмента, който вероятно е бил прибран, след като"Бийтълс" са приключили снимките на Get Back през 1969 г., каза той.

"Не е ясно къде е бил съхраняван, кой може да е бил там. Но повечето хора още го помнят... това е басът, който направи Бийтълс", казва Вас.