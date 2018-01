Голо шествие в Париж: Ердоган – убиец на човешки права!

Активистки от организацията "Фемен" протестираха срещу посещението на турския президент Реджеп Ердоган в Париж.

Голите до кръста жени демонстрираха пред Елисейския дворец.

Те скандираха: "Ердоган – убиец на човешките права".

По телата им бяха изписани послания, осъждащи политиката на турския държавен глава.

Минути след началото на протеста жените бяха задържани от полицията, пише bTV.

►#FEMEN is an international #women’s movement of brave topless #female #activists painted with the slogans and crowned with flowers https://t.co/MSXc4pCBBd via @FEMEN_Turkey #Amazons #WomenRevolution pic.twitter.com/4QLlhnx2dK