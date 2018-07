Още 4 навън: Осем станаха спасените от пещерата деца

Вече 8 деца са спасени от пещератa Tам Луанг в Тайланд, съобщиха редица източници в Twitter.

CNN потвърди, че спасителите са успели да извадят ооще три деца от пещерата.

Междувременно спасените вчера четири момчета, както и първото, изведено от пещерата днес, се намират в специално отделение в болница в Тайланд. Момчетата са временно в изолатор, докато състоянието им се стабилизира.

Вчера спасителите успяха да изведат успешно първите четири момчета. Днес в 11 часа започна вторият етап от спасителната операция.

В спасителната мисия участват 90 водолази - 40 тайландци и 50 чужденци, от които 19 австралийци. Бивш тайландски военноморски тюлен загина в петък, докато поставяше кислородни бутилки в пещерата, която е дълга 10 км.

В коментар за хода на спасителната мисия тайландският вътрешен министър Анупонг Паоджинда, съобщи днес, че спасените момчета са в живи и здрави, но ще им бъдат оказани медицински грижи, предаде Асошиейтед прес.

