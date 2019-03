1,8 млн. жени в китайска база данни. Име, адрес... Готова за разплод?

Интернет е наистина необятен. В това може да ви увери Виктор Геверс, датски интернет експерт, който работи за неправителствената организация GDI.

Наскоро Геверс се е натъкнал на китайска база данни, която съдържа лична информация на над 1,8 млн. жени, включително техните телефонни номера, адреси и скандалния статус "готова за разплод".

През уикенда датчанинът сподели цензурирани снимки от базата данни в Twitter. В нея има данни освен за пола, възрастта, образованието и брачния статус колона с категория "Breed Ready".

Вероятно става въпрос за лош превод от китайски термин, който описва дали дадена жена има деца или е в детеродна възраст, отбелязват наблюдатели.

Базата данни е била бързо свалена, твърди Геверс пред Guardian.

In China, they have a shortage of women. So an organization started to build a database to start registering over 1,8 million women with all kinds of details like phone numbers, addresses, education, location, ID number, marital status, and a ”BreedReady" status? 🤔 pic.twitter.com/fbRKsbNHPJ