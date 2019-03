Конър Макгрегър слиза от октагона: UFC шампионът се оттегля

Конър Макгрегър, ирландската звезда в ММА-боевете, обяви в Twitter, че ще се откаже от спорта.

30-годишният ирландец в момента е наказан, след като през октомври месец след мача си с дагестанеца Хабиб Нурмагомедов, Макгрегър скочи на победителя и настана ново меле след мача. В края на януари Атлетическата комисия на щата Невада наложи 6-месечна забрана на ирландеца и глоба от $50 000.

Бившият световен шампион обяви оттеглянето си от спорта в Twitter.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!