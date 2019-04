Нов взрив край църква в столицата на Шри Ланка

Експлозия отекна днес в бус при обезвреждане на взривно устройство в него, край църквата в Шри Ланка, където вчера десетки хора загинаха при атентат, предаде Ройтерс като се позова на очевидци.

"Бус експлодира, докато екип от сапьори от специалните сили и ВВС се опитваха да обезвредят бомбата", каза свидетел.

Говорител на силите за сигурност засега не е коментирал информацията.

По предварителни данни по време на обезвреждане се е взривил натъпкан с експлозиви бус, паркиран до църквата, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Полицията в Шри Ланка откри 87 детонатора на автогара в столицата Коломбо днес - ден след вълната от самоубийствени атентати в страната, отнели живота на над 290 души, предаде Франс прес.

"87 детонатора са открити на частната автогара Бастиан Мавата в Пета - столичен квартал, разположен по средата между хотелите и църквата, разтърсени вчера от експлозии, съобщиха силите на реда. "Полицията откри 12 от тях, пръснати по земята, и по-късно претърси сметище, където откри още 75 детонатора".

