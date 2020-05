Мъж нахлул в японското студио с викове "Умрете", 33 са жертвите

Поне 33 души са загинали при пожара, предизвикан от предполагаемия палеж на анимационно студио в Киото, съобщи представител на местната пожарна, цитиран от AP.

Държавната телевизия NHK съобщи, че мъж е нахлул в сградата на анимационното студио с викове "Умрете!", след което е разлял запалителна течност и я е запалил. Броят на жертвите прави атаката най-смъртоносното масово убийство в страната от две десетилетия насам.

Министър-председателят Шиндзо Абе нарече атаката в Twitter "твърде ужасна, за да се опише" и поднесе своите съболезнования за загиналите.

Полицията е задържала 41-годишния нападател, който също е сред пострадалите и е настанен в болница.

33 са потвърдените жертви, посочи представител на пожарната в Киото. Още поне 10 души се предполага, че са загинали. Това е най-смъртоносния пожар в последните години в страната, след като през 2001 г. огън отне живота на 44 човека в Токио.

Огънят е обхванал сградата в бял и черен дим малко след 10 часа тази сутрин.

Широ Мисаки, 47-годишен собственик на близък бар, е бил в района на пожара, когато видял гъстия дим.

"Полицията спираше колите, всичко беше в дим", обяснява мъжът. "Дори и след като се върнах в ресторанта си можех да усетя дима", казва Мисаки.

Някои от жертвите са намерени в студиото, някои по етажите, а други са били на стълбите, които водят към покрива. Студиото продуцира серии като "Sound! Euphonium". Скоро трябва да излезе и филмът "Free! Road to the World - The Dream".

Изпълнителният директор на студиото Хидеаки Хата заяви пред репортери, че е съкрушен.

"Непоносим е фактът, че хората, които помогнаха да се изгради анимационната индустрия на Япония, са били ранени и са загубили живота си по този начин", казва той.