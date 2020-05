Пиян фен нападна Меси в Ибиза

Лео Меси се наслаждава на заслужена почивка в Ибиза и разбира се, няма как да не прекара някои от вечерите си в популярните дискотеки на острова. Но тъкмо в края на ваканцията му нещата бързо се обръщат, защото охраната му трябваше светкавично да го изведе от заведението. Причината – пиян фен решава, че иска да се сбие с Меси.

Аржентинецът не остава по-назад и също прави опит да налети на бой на нападателя си, но охраната му реагира за секунди. На клипче, разпространено в социалните мрежи, се вижда как мъжете извеждат Меси извън дискотеката.

Заедно с футболистът на "Барселона“ са били съпругата му, както и съотборниците му Луис Суарез, Сеск Фабрегаз и Жорди Алба.

Второ видео, публикувано от същия потребител, показва, че Меси е останал невредим след нападението.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7