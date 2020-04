Тръмп се подигра на Грета Тунберг с ироничен туит

Младата екоактивистка Грета Тунберг упрекна лидерите на ООН, че са й "отнели детството". Тя го направи почти през сълзи, задъхваща се от гняв.

Дали речта й бе искрена или преувеличена театрална постановка - потребителите в мрежите я разчетоха по различен начин. Но думите си не спести и президентът Доналд Тръмп.

Той трябваше да пропусне срещата на ООН относно климата, но се появи изненадващо, засенчвайки момента на Грета. Тя го награди с почти смъртоносен поглед. По-късно Тръмп отново взе телефона си в ръце и отвори така любимото си приложение - Twitter.

"Грета Тунберг изглежда като много щастливо дете, което гледа към светлото и прекрасно бъдеще", написа иронично президентът в профила си.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO