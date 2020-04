Самолет падна върху магистрала на метри от океана

Самолет на "Аляска Еърлайнс“ се размина на косъм от голяма трагедия. Той пропусна пистата и падна върху магистрала, само на метри от океана. Според първоначалните данни двама от пътниците на борда са в критично състояние, други 10 са в болница с по-леки травми.

На борда са били и спортистите от училищен отбор по плуване, пишат от ABC. Всички те са в добро състояние и дори са похапнали пица след инцидента.

Машината е пътувала от Анкоридж до остров Уналяска. На борда на самолета Saab 2000 имало 39 пътници и екипаж от 3-ма души.

Според очевидеца Джим Паулин самолетът е бил избутан от пистата заради силен вятър.

