Коледна досада? Марая Кери с над $60 млн. от All I Want for Christmas

По това време на годината трудно минава и ден без да чуем песента на Марая Кери "All I Want for Christmas Is You" – в магазина, таксито или в празничната ни плейлиста. Песента е толкова позната, че редовно оглавява и класацията на най-досадните коледни песни в света.

Въпреки това е факт, че след появата си през 1994 г. песента на Кери се превърна в един от коледните поп хитове наред с класики като Jingle Bell Rock и Holly Jolly Christmas. Поп певицата се радва на солидни финансови постъпления от успеха й, пише CNN.

Песента е най-стриймваното коледно парче на всички времена с над 602 млн. излъчвания само в услугата за стрийминг на видео. "All I Want For Christmas Is You" има и над 605 млн. гледания в You Tube от качването й в платформата през 2009 г.

Въпреки че песента вече е на 25 години, тя стана номер едно в класацията Billboard Hot 100 за първи път тази година.

Песента на Кери вече й е донесла приходи от над 2 млн. долара след добавянето й за първи път в Spotify, показва проучване на Broadband Deals. Очаква се те да продължат да растат бързо. Ако тазгодишният празничен сезон прилича на миналогодишния, парчето трябва да донесе приходи от около 600 хил. долара между ноември 2019 г. и Коледа, сочи изследването.

Певицата е спечелили над 60 млн. долара от песента, установи списание The Economist през 2016 г.

Най-стриймваните коледни песни в Spotify след хита на Кери са Last Christmas на Wham!, Santa Tell Me на Ариана Гранде, It's Beginning To Look A Lot Like Christmas на Майкъл Бубле и Mistletoe на Джъстин Бийбър.

Last Christmas е спечелила в Spotify около 1,5 млн. долара от права за стриймване. Песента на Гранде е донесла около 1,1 млн. долара, тази на Бубле – около 1 млн. долара, а песента на Бийбър – около 950 хил. долара. Това са общите приходи от добавянето на песните в услугата за стрийминг на видео.

