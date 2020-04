Принц Хари след отказа от титлите: Нямах друг избор!

Принц Хари заяви, че "не е имал друг избор" в първата си публична реч след като бе обявено, че той и съпругата му Меган Маркъл се отказват от публичната си роля на благородници.

Херцогът на Съсекс произнесе емоционална реч на благотворителна вечеря в Лондон. Той обясни, че той и съпругата му се надявали да "продължат да служат на Кралицата", но без публично финансиране.

"За съжаление това не беше възможно", заяви Хари.

Това бе неговата първа реч след като миналата сряда двойката обяви, че иска да се оттегли от ролята си на "работещи" благородници.

Принц Хари подчерта, че той и Меган не се оттеглят.

"Обединеното кралство е мой дом и място, което обичам, това никога няма да се промени", заяви той.

BREAKING: Prince Harry: "There was no other option."

Prince Harry has revealed he and Meghan felt they had no other option but to leave the Royal Family behind during a speech for his Sentebale charity.

Read more here: https://t.co/2tNh1kBEXM pic.twitter.com/8plUnoJlX5