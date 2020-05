Палави маймуни откраднаха кръв, заразена с коронавирус, в Индия

Маймуни, които влизат "с взлом" и открадват малко храна, не са нещо необичайно в Индия. Както и да нападнат човек, който носи храна по улицата. Но понякога животните могат да сторят и голяма беля в опита си да намерят нещо за хапване. В индийския щат Утар-Прадеш няколко маймуни нападнаха лаборант и взеха кръвни проби от различни пациенти.

По-страшното е, че те са на хора, за които се предполага, че са заразени с коронавирус.

Маймуните взели пробите и избягали, пишат от вестник India Today. Инцидентът се е случил в медицинския колеж Меерут, а лекарите се опасяват, че ако сред пробите е имало заразена с COVID-19 кръв, вирусът може да се предаде на маймуните. Пакостниците не за пръв път отмъкват нещо от лабораторията.

Индийските медии разпространиха видео, на което се вижда как една от маймуните дъвче откраднат комплект за взимане на кръв.

От полицията съобщават, че са започнали разследване на инцидента, а горските крадци все още не са заловени.

Can you believe this ? Monkeys snatch three corona test samples from a lab technician in meerut. You can see him atop this tree chewing surgical gloves and testing kit. Locals fear spread of infection, reports Amir Haque. #Meerut #COVID19 pic.twitter.com/aAGbmGL4ne