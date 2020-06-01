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Пиян с 3,20 промила се удари в дърво край път

Инцидентът е станал на пътя Дебелец - село Плаково
1 юни 2020 14:32, Красимир Ангелов
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Пиян с 3,20 промила се удари в дърво край път
Снимка: БГНЕС, архив

Водач с 3,20 промила алкохол в кръвта са установили пътни полицаи от Велико Търново, съобщиха от ОД на МВР.

В неделя следобед на пътя Дебелец - село Плаково, при обработване на пътен инцидент със самокатастрофирал лек автомобил, блъснал се в дърво, е установено, че водачът - 40-годишен мъж от село Вонеща вода, е седнал зад волана след употреба на алкохол.

При проверка с техническо средство, апаратът е отчел 3,20 промила.

Автомобилът е иззет, по случая е започнато досъдебно производство.
 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 15 минути
"...самокатастрофирал лек автомобил..."
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Какъв е автомобила? Марка, модел... Че не са много тия, които се палят, тръгват и управляват сами, а още по-малко са тия, които катастрофират сами!
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Мармота преди 17 минути
Погледн&#1117; само как се казва селото от "дека е" героя, за да ти стане ясно всичко "набърже"
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Анонимен преди 18 минути
Как е дървото? Здраво, надявам се?

За тоя не ми пука!
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Данчо КАТерицата преди 18 минути
От където и да го погледнеш, си е карал с хиляда и петстотин лева.
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Е преди 22 минути
Значи не е бил много пиян, щом е успял да го уцели !
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До 2 преди 39 минути
Ами кара си я човекот.
Кът не мое да върви пеша, ко да прай. Слабичка му е дошла ракийцата и не може да го носи.
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Анонимен преди 43 минути
Абе с тия промили рекорди ли се чупят у нас бе. Беше време 1,5 беше обичайното, минаха двата промила, сега вече минават и 3. То си е така над 3 няма ли вече отравяне на организма.
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Уууумно село преди 1 час
3,2 промила би трябвало да предизвика тежка интоксикация, обаче цъpвyля си кара колата. Крайпътните дървета малко му се пречкат, ама другия път ще внимават.
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селянин преди 1 час
айде ся па и вие
лееееко е пийнал човеко случва се
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