Пиян с 3,20 промила се удари в дърво край път

Водач с 3,20 промила алкохол в кръвта са установили пътни полицаи от Велико Търново, съобщиха от ОД на МВР.



В неделя следобед на пътя Дебелец - село Плаково, при обработване на пътен инцидент със самокатастрофирал лек автомобил, блъснал се в дърво, е установено, че водачът - 40-годишен мъж от село Вонеща вода, е седнал зад волана след употреба на алкохол.



При проверка с техническо средство, апаратът е отчел 3,20 промила.



Автомобилът е иззет, по случая е започнато досъдебно производство.

