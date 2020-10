Тръмп пак се размина с Нобел за мир, спечели го програма на ООН

Тазгодишният носител на Нобелова награда за мир е Световната продоволствена програма (WFP).

Норвежкият Нобелов комитет избира именно нея заради "усилията й да се бори срещу глада, за приноса й в подобряване на усилията за мир в райони, засегнати от конфликти и за това, че е двигателна сила за предотвратяване на използването на глада като оръжие по време на война или конфликт."

Инициативата е създадена през 1961 г. и сега осигурява храна на 90 млн. души всяка година.

Берит Райс-Андерсен, председател на норвежкия Нобелов комитет, отбеляза въздействието на пандемията от коронавирус върху глобалните доставки на храни, докато разкриваше носителя на Нобелова награда за мир.

"Пандемията от коронавирус допринесе за силено нарастване на броя на жертвите на глада по света", каза тя.

"Пред лицето на пандемията Световната продоволствена програма демонстрира впечатляваща способност да засили усилията си", допълни тя.

"Както самата организация заяви: до деня, в който имаме ваксина, храната е най-добрата ваксина срещу хаоса", каза Райс-Андерсен

