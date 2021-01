Земетресение от 4,5 в Централна Австрия

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер стана тази сутрин в Централна Австрия.



Трусът е регистриран в 8,30 ч. местно време в провинция Щирия, на 77 км югоизточно от град Линц.



По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център трусът е бил на дълбочина 2 километра.



„Къщата леко се разлюля, продължи 5 секунди“, пише жител на Щирия в социалните мрежи.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.5 in Austria 41 min ago pic.twitter.com/S4W1LhSghd