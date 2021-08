Феновете на Барселона ронят крокодилски сълзи пред Камп Ноу

234567

Стотици привърженици на Барселона се събраха пред Камп Ноу, за да изразят гнева и отчаянието си, след като бе обявено, че легендата Лионел Меси няма да подпише нов договор с клуба.

Практически изглеждаше сигурно, че шесткратният носител на Златната топка ще подпише петгодишна сделка с клуба, след като играчът пристигна в Каталуня по-рано тази седмица.

Но в четвъртък вечерта гръмката новина бе обявена - преговорите са прекъснати, а Барса потвърди, че Меси си тръгва.

В изявление клуба обвини Ла Лига за срива, казвайки: "Въпреки че Барселона и Лионел Меси са постигнали споразумение и ясното намерение на двете страни да подпишат нов договор днес, това не може да се случи поради разпоредбите на Ла Лига относно регистрацията на играчи .В резултат на тази ситуация Меси няма да остане във ФК Барселона. И двете страни дълбоко съжаляват, че желанията на играча и клуба в крайна сметка няма да бъдат изпълнени."

Без ФК Барселона да е загубила мач, хилядите фенове ронеха сълзи за своя любимец.

