Лео Меси вече се е договорил с ПСЖ

Голямата звезда на световния футбол Лео Меси постигна пълно споразумение с ПСЖ и ще подпише с клуба като свободен агент. Това написа в социалните мрежи специалистът по трансфери Фабрицио Романо, цитиран от Gol.bg

Според него, договорът ще бъде официално обявен съвсем скоро и ще е до лятото на 2023 г., с опция за удължаване с още 12 месеца. Годишната заплата на шесткратния носител на Златната топка ще е 25 милиона евро нето, а с бонусите може да стигне и 35 млн. евро.

Романо добавя, че ПСЖ е единственият клуб, който се е свързал директно с Меси, без да използва посредници. Разговорите са започнали миналия четвъртък, малко след като стана ясно, че е невъзможно звездата да остане в Барселона.

Още през април Меси е отказал оферти на ПСЖ и Манчестър Сити, защото е искал да остане на "Камп Ноу", но беше принуден да напусне заради правилата на Ла Лига.

