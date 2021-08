Eксплозия избухна на летището в Кабул

Експлозия е избухнала в района на международното летище "Хамид Карзай" в афганистанската столица Кабул.

Информацията за взрива беше потвърдена от говорителя на Пентагона в социалната мрежа Twitter.

"Можем да потвърдим експлозия до летището в Кабул. Засега жертвите са неясни. Ще предоставим допълнителни подробности, когато можем", написа той.

По информация на телевизионния канал Sky News Arabia експлозията е предизвикана от атенатор – самоубиец. Според медията най-малко 11 души са загинали, а 15 са ранени.

BREAKING: The U.S Pentagon Press Secretary has confirmed there has been an explosion outside Kabul's airport.

Casualties are unclear at this time.

