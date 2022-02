Ким Чен Ун и Ким Йо Чен отбелязоха рождения ден на баща си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун оглави митинг на открито при минусови температури, за да отбележи рождения ден на покойния си баща в града, който е в основата на семейния култ.

Висши военни и цивилни лидери, включително по-малката сестра на Ким, Ким Йо Чен, се събраха за събитието в Самджийон вчера, отбелязвайки това, което би било 80-ия рожден ден на Ким Чен Ир, който почина през 2011 г.



В доклади на държавни медии се казва, че основната реч е била произнесена от Ри Ил-Хван, член на Политбюро, и че Ким е присъствал, въпреки че очевидно не е произнесъл реч.

"Когато се появи уважаемият генерален секретар, всички участници избухнаха в бурни възгласи "Ура!" за този, който постави мощта на социалистическа Корея, най-високото патриотично наследство на председателя и нейната позиция на най-високо ниво със своето непрестанно революционно лидерство", предаде държавната Корейска централна новинарска агенция.

Самджийон, близо до северната граница с Китай, е най-близкият голям град до планината Паекту, където според севернокорейските сведения е роден през 1942 г. Ким Чен Ир, син на президента-основател на страната Ким Ир Сен, който тогава е бил партизани, борещ се японските окупатори.

Независими историци откриха съветски записи, които показват, че Ким Чен Ир е роден година по-рано в Манджурия, но това не пречи на официалните агиографи да създадат мит, който свързва управляващото семейство с планината, която отдавна е свещена за корейците.

Ким постави голям акцент върху развитието на Самджийон като "социалистическа утопия" с нови жилищни блокове, хотели, ски курорт и модерни търговски, културни и медицински съоръжения. Хиляди работници и студенти са мобилизирани като "доброволци" за да работят по строителството.

"Самджийон се превърна в пример за планински модерен град при социализма и стандарт за развитие на селските райони благодарение на упоритата борба на работниците въпреки неблагоприятната северна среда", каза той, цитиран при едно посещение през ноември.

Денят на сияещата звезда, както се нарича рожденият ден на Ким Чен Ир, беше отбелязан с фойерверки в столицата Пхенян и с концерт в Самджийон с драматично хорово изпълнение на песента Oh Party, It’s Thanks to Your Care.

Наблюдателите на Северна Корея отбелязаха отсъствието на висшия военен служител на Северна Корея, маршал Пак Джонг-чон, който също пропусна събирането на кроткия парламент на Северна Корея. Това ще предизвика спекулации, че той може да е станал жертва на непрекъснатите чистки на висши фигури, които белязаха десетилетието на власт на Ким.