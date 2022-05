Китай инсталира най-високата метеорологична станция в света

Китайски учени поставиха автоматична метеорологична станция на височина над 8800 метра на Еверест. Това съобщи Китайската централна телевизия, цитирана от БГНЕС.



Станцията е най-високо разположеното устройство от този вид в света. То ще замени подобно устройство на височина 8430 метра, което беше инсталирано на южния склон на Еверест от американско-британска експедиция през 2019 г.

It’s a weather station for the roof of the world. A team of Chinese researchers scaled Mount Everest to install a meteorological survey station at the peak. pic.twitter.com/sl3wnsedXs