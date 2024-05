В колело от стрес: Какво е Burn On?

Много хора живеят в постоянен стрес. И истински горят за работата си: мобилният им телефон е техен постоянен спътник, а те самите винаги трябва да са на разположение - дори и вечер или през уикенда. Работата им доставя удоволствие, но обемът ѝ постоянно нараства - срещи тук, проблеми там. Освен това трябва да имат и време за семейството, децата и приятелите. Но също така и за себе си, примерно да спортуват или да посещават различни събития, пише "Дойче Веле".

Когато постоянно сме „под огън“, има опасност за здравето ни. Постоянният стрес, без възможност да си поемем дъх или истински да си отпочинем, увеличава риска от хронично претоварване. Експертите наричат това състояние емоционално прегаряне или Burn On.

Каква е разликата между Burn Out и Burn On?

Терминът Burn On е въведен от психолозите Тимо Шиле и Берт те Вилт от психосоматичната клиника Дисен ам Амерзее край Мюнхен. Те обясняват и някои важни разлики между Burn Out (бърнаут) и Burn On. Симптомите на бърнаут са: крайно физическо и емоционално изтощение, намалена работоспособност, цинизъм и ментално дистанциране от работата.

Симптомите на Burn On са различни, казва Тимо Шиле за ДВ: "Става дума за прекалено екзалтирана връзка с работата, нещо като постоянна хипервъзбуда. Засегнатите изгарят от ентусиазъм в работата си, но това е свързано с постоянен стрес, който ги държи под напрежение. В резултат от това много от тях имат хронични болки във врата, гърба, главоболие, често пъти страдат и от бруксизъм (скърцане със зъби по време на сън).

Тези хора живеят в постоянен стрес и приличат на хамстера, който безспир върти колелото в своята клетка. Хроничният стрес обаче води до отчаяние и психически разстройства – такива хора не могат да бъдат истински щастливи и си задават въпроси за смисъла на усилията си.

"В допълнение към психическите заболявания като депресия, тревожност или пристрастяване, у засегнатите могат да се проявят съпътстващи психосоматични смущения като високо кръвно налягане", казва Шиле. А високото кръвно налягане значително повишава риска от инфаркти и инсулти, припомня той.

Кои са най-честите причини за Burn On?

Ежедневието ни става все по-забързано, а професионалният успех и социалното признание са от голямо значение. Силната конкуренция, икономическите кризи или високите разходи могат да увеличат стреса.

Хората, които вършат много работа в забързаното си ежедневие, и особено онези, които са перфекционисти, са най-силно застрашени от Burn On: "Смятаме, че много от засегнатите имат висока мотивация за работа и постоянно се стремят да я вършат без грешки - по възможно най-добрия начин. Често обаче виждаме и хора, които сами си налагат много ограничения, например защото са перфекционисти", посочва психологът Шиле.

Как да избегнем Burn On?

За да се избяга от въртележката на хамстера и хроничното напрежение, проблемът първо трябва да се разпознае, казва експертът: "Както често се случва, първата стъпка в лечението е да се признае наличието на проблем. Особено когато човек е страстно отдаден на работата си, той е склонен да пренебрегва личните си потребности в напрегнатия делник.

"Ако това се превърне в постоянно състояние, ние ставаме все по-неудовлетворени. Ето защо ми се струва важно от време на време да спираме и да си задаваме въпроса колко важни са нещата, с които запълваме ежедневието си? Изразходваме ли енергията си за правилните неща? Ако отговорът е „не“, е важно да променим нещо - да се замислим дали пък няма някакви други малки вътрешни и външни пространства, които да открием за себе си. Това често е голяма стъпка", казва Шиле.

Как можем да намалим постоянния стрес?

Видът релаксация, който е подходящ за нас, зависи от индивидуалните ни предпочитания. Това може да е туризъм, медитация или йога. Важното е да забавим темпото и да се успокоим. Също така може да е полезно да потърсим професионална помощ, например от лекар или психотерапевт.



