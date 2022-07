Задържаха 41-годишен бивш военен за стрелбата срещу Шиндзо Абе

Вече има задържан за нападението над бившия премиер на Япония Шиндзо Аб. По-рано днес той бе прострелян в гръб, а състоянието му е тежко.

Извършителят е 41-годишният жител на японския град Нара Тецуя Ямагами, съобщават от полицията.

Photo of the suspect that shot Japanese former PM Shinzo Abe. The weapon looks like a custom sawed-off shotgun. pic.twitter.com/eVDcZPZ5xW