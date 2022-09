Изненадващо Чарлз III посети хората, чакащи да се преклонят пред Елизабет II

Крал Чарлз III и принцът на Уелс посетиха изненадващо хората, насъбрали се хора на Албърт Ембанкмънт, близо до двореца Ламбет, които се редят на опашка от ранните часове на деня, за да се преклонят пред ковчега на Елизабет II.

Когато крал Чарлз III слезе от колата по Албърт Ембанкмънт, той веднага беше посрещнат с възгласи, съобщават от BBC.

Една двойка каза, че го е срещнала вчера в Уелс, докато друга сподели, че са били на опашка през цялата нощ, тъй като са пристигнали в 23:45 снощи.

"Надявам се, че не сте твърде премръзнали", каза кралят на една жена. След това за кратко монархът разговаря с друга жена, стискаща играчка мече Падингтън, която каза, че е дошла от Перу.

Принцът на Уелс също се появи изненадващо и прекара известно време в ръкуване с хора в тълпата - той отбеляза колко топли са били някои от тях.

Докато кралят си проправяше път по опашката, хората бяха последователно призовавани от охранител да оставят "телефоните си, да се ръкуват и да се насладят на момента".

“We love you!”

