Монарси и лидери чакат автобуси, те закъсняват

След церемонията по изпращане на кралица Елизабет II в последния й в Уестминстърското абатство станахме свидетели на картина, която трудно някога би могла да се повтори - лидерите на Европа и голяма част от коронованите монарси, дошли на държавното погребение, се наредиха на опашка, за да се качат в автобус.

По-този начин гостите ще се придвижат към останалата част от церемонията в Уиндзор.

"Сега сме свидетели на любопитния феномен на около половината короновани глави на Европа, които чакат да се качат на автобус, който все още не е пристигнал. Основно говорим за монарси от колоездачен тип - Холандия, Дания и т.н. - така че всичко трябва да е наред", пише коренспондентът на The Guardian Питър Уолкър.

Според постовете му в Twitter тръгването на автобусите се е забавило и важните особи все още чакат. "Това може да постави на изпитание търпението дори на по-либералните монарси", пише той в Twitter.

По-рано през седмицата бе обявено, че президентът на САЩ Джо Байдън никога няма да се качи на автобус. Уолкър отбелязва, че той не е забелязан пред Уестминстърското абатство, но навярно би трябвало да излезе последен, ако иска да се придвижи със "Звяра".

Решението лидерите да оставят личните си автомобили и да се придвижат с автобуси предизвика дипломатически скандал.

Quite the queue of dignitaries. No sign of Biden yet - maybe he has to leave last if he insists on using the Beast. pic.twitter.com/iXEcvSbgG4