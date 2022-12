Герой на Хърватия се върна в родния град със стар Фиат, каран от баща му

Младият хърватски защитник Йошко Гвардиол, който впечатли с изявите си по терените на Катар, е на път да се превърне в абсолютен любимец в родината си.

20-годишният централен защитник, който спечели бронзов медал от завършилото световно първенство, е трансферна цел на няколко гранда в Европа, като се твърди, че Манчестър Сити са готови да извадят за него около 110 милиона.

Това обаче не попречи на Гвардиол да се покаже като изключително скромен. Той се прибра в родния град на баща си – Новиград, със стар Фиат Пунто от 2005 година, шофиран от баща му. Там той бе посрещнат от много хора, които бяха изключително щастливи да се докоснат до именития си съгражданин.

Бабата на Гвардиол пък обеща, че ще посрещне внука си както подобава – с изпечен 400 килограмов вол.



Fair play to Josko Gvardiol arriving in your nan's old Fiat Punto to a bronze medal celebration in Croatia 👏 pic.twitter.com/uJLL5QJ0NP