След земетресението в Турция се отвори разлом с широчина 200 метра

Гигантски разлом с над 200 метра ширина и 30 метра дълбочина се образува в турската провинция Хатай след разрушителното земетресение от 6 февуари, предаде dariknews.bg.

Разломът бе заснет от дрон и бе показан във видео, разпространено от турската телевизия НТВ. Разместване на почвата е станало в маслиново поле от 35 хектара в центъра на село Тепехан.

📍 Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlası ikiye bölündü.

▪ 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. pic.twitter.com/7N8fedWLtX

— Haber 7 (@Haber7) February 11, 2023

Местни жители казаха пред репортери, че са чули експлозията. "Имаше много голяма експлозия, не я видях, но чух звук. Когато погледнах в тази посока сутринта, за съжаление видях такива руини. Преди това полето беше равно. Сега дори багер не може мине тук,” обясни един от тях.

