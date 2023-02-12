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След земетресението в Турция се отвори разлом с широчина 200 метра

Местните жители чули експлозия
12 фев 2023 17:51, Нели Христова
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След земетресението в Турция се отвори разлом с широчина 200 метра
Снимка: YouTube

Гигантски разлом с над 200 метра ширина и 30 метра дълбочина се образува в турската провинция Хатай след разрушителното земетресение от 6 февуари, предаде dariknews.bg.

Разломът бе заснет от дрон и бе показан във видео, разпространено от турската телевизия НТВ. Разместване на почвата е станало в маслиново поле от 35 хектара в центъра на село Тепехан.

📍 Hatay’da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlası ikiye bölündü.

▪ 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. pic.twitter.com/7N8fedWLtX

— Haber 7 (@Haber7) February 11, 2023

Местни жители казаха пред репортери, че са чули експлозията. "Имаше много голяма експлозия, не я видях, но чух звук. Когато погледнах в тази посока сутринта, за съжаление видях такива руини. Преди това полето беше равно. Сега дори багер не може мине тук,” обясни един от тях.

 

По публикацията работи: Нели Христова

17
Още по темата: ТурцияземетресениеразломТепехан
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Напиши коментар Коментари
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Алах преди 18 минути
Отваря се пропас и ще погълне Турция. Турците трябва да бягаъ на исток откъде са дошли в 1300 г.
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Анонимен преди 37 минути
САЩ им пуснаха бомбата със сондаж от базата Инжерлик
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Анонимен преди 38 минути
САЩ са взривили ядрена бомба подземен взрив. на голяма дълбочина
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Анонимен преди 39 минути
Ами природа, какво да се прави, тя си има свои планове кое как ще бъде.
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Бонус 200 преди 50 минути
Разширява се територията на Турция площта и също стават все по-близо до Европа.
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Анонимен преди 59 минути
Гранд каньон е станало.Дано се оправят комшиите.
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Анонимен преди 1 час
Нали хората си ходят,до нивите,навсякъде има утъпкани пътеки.Дали са портокаливи градини,маслинови ,нарови,грейпфрути или лимети все тая,който е бил там знае.Какво ви се вижда съмнително ,бали собствениците са уведомили какво са си намерили в маслинивата градина.
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Анонимен преди 1 час
Гледах видео за разлома в маслиновото поле в руските новини преди два дена. Нещо сте много назад мисирки.
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Анонимен преди 1 час
Сто процента ще бъде туристипеска атракция
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Pesho преди 1 час
Дам. По някое време може да стане море по средата и от маслиново поле ще го направи курорт
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Анонимен преди 1 час
На маслините не им пречи да виреят на камениста почва, но утъпкана пътека и на мен ми се вида съмнителна.
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Анонимен преди 1 час
Тоя, дето е собственик на нивата е егати късметлията, само трябва малко да поизравни терена и ето ти нова нива, буквално паднала от небето.
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Сеизмолога преди 1 час
Много странно видео.Ка върху скали са засети тия маслинови дръвчета?По единия край има отъпкана пътека,което от пръв поглед изглежда че това е стар разлом.
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Анонимен преди 1 час
Нормално в Азия често стават подобни работи.
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