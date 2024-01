Запечатано на видео: Газ срути сграда във Вашингтон

Видео запечата експлозия на газ, която срути сграда във Вашингтон.



При инцидента няма жертви или тежко пострадали, само един човек е получил леки наранявания. 16 деца в близка детска градина са били евакуирани, съобщава Нова тв.



Пожарникарите са пристигнали на мястото преди експлозията, заради сигнал за изтичане на газ. Докато оглеждат мястото внезапно газта избухва.

A daycare centre in Washington DC was evacuated minutes before a gas leak caused an explosion at a store next door.https://t.co/kGsC77uszh pic.twitter.com/OrOLb93T0Y