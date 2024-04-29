Â Èðàê êðèìèíàëèçèðàõà åäíîïîëîâèòå áðàêîâå

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Ñíèìêà: Julie Rose îò Pixabay
Çàêîí çà êðèìèíàëèçèðàíå íà åäíîïîëîâèòå áðàêîâå ïðèå ïàðëàìåíòúò â Èðàê. Â çàêîíà îùå ñå ïðåäâèæäà è ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ïåðèîä ìåæäó 10 è 15 ãîäèíè, ñúîáùàâà BBC. Òðàíññåêñóàëíîñòòà ñúùî å âå÷å ùå å íàêàçóåìà ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò 1 äî 3 ãîäèíè.
Ïðîìåíèòå â çàêîíà öåëÿò äà äîïðèíåñàò “çà çàùèòàòà íà ðåëèãèîçíèòå öåííîñòè â ñòðàíàòà“. Íà ñâîé ðåä ïðàâîçàùèòíè ãðóïè ñìÿòàò çàêîíà çà "ïîðåäíîòî ÷åðíî ïåòíî â èñòîðèÿòà íà Èðàê ïî îòíîøåíèå íà íàðóøåíèÿ íà ïðàâàòà íà ËÃÁÒ-îáùíîñòòà“.
Îòáåëÿçâà ñå, ÷å ïðåäèøíàòà âåðñèÿ íà ïðîåêòîçàêîíà ïðåäâèæäàøå ñìúðòíî íàêàçàíèå çà åäíîïîëîâè âðúçêè. Ñëåä êðèòèêè îò ÑÀÙ è äðóãè çàïàäíè ñòðàíè îáà÷å òåêñòúò áå ïðîìåíåí.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase