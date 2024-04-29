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Â Èðàê êðèìèíàëèçèðàõà åäíîïîëîâèòå áðàêîâå

Öåëòà å äà ñå çàùèòÿò ðåëèãèîçíèòå öåííîñòè
29 àïð 2024 16:45, Èííà Àíãåëîâà
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Â Èðàê êðèìèíàëèçèðàõà åäíîïîëîâèòå áðàêîâå
Ñíèìêà: Julie Rose îò Pixabay

Çàêîí çà êðèìèíàëèçèðàíå íà åäíîïîëîâèòå áðàêîâå ïðèå ïàðëàìåíòúò â Èðàê. Â çàêîíà îùå ñå ïðåäâèæäà è ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ïåðèîä ìåæäó 10 è 15 ãîäèíè, ñúîáùàâà BBC. Òðàíññåêñóàëíîñòòà ñúùî å âå÷å ùå å íàêàçóåìà ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà îò 1 äî 3 ãîäèíè.

Ïðîìåíèòå â çàêîíà öåëÿò äà äîïðèíåñàò “çà çàùèòàòà íà ðåëèãèîçíèòå öåííîñòè â ñòðàíàòà“. Íà ñâîé ðåä ïðàâîçàùèòíè ãðóïè ñìÿòàò çàêîíà çà "ïîðåäíîòî ÷åðíî ïåòíî â èñòîðèÿòà íà Èðàê ïî îòíîøåíèå íà íàðóøåíèÿ íà ïðàâàòà íà ËÃÁÒ-îáùíîñòòà“.

Îòáåëÿçâà ñå, ÷å ïðåäèøíàòà âåðñèÿ íà ïðîåêòîçàêîíà ïðåäâèæäàøå ñìúðòíî íàêàçàíèå çà åäíîïîëîâè âðúçêè. Ñëåä êðèòèêè îò ÑÀÙ è äðóãè çàïàäíè ñòðàíè îáà÷å òåêñòúò áå ïðîìåíåí.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Èííà Àíãåëîâà

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Îùå ïî òåìàòà: Èðàêåäíîïîëîâè áðàêîâåçàòâîðËÃÁÒ
Îùå îò ÑÀÙ
Âúçìîæíî ëè å äà èìà æèâîò íà ïëàíåòàòà K2-18b?
Îùå îò ÍÎÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 11 ñåêóíäè
Âúâåæäàò äâîéíî, äîïúëíèòåëíî îáðÿçâàíå ïðè óñòàíîâÿâàíå íà õîìîñåêñóàëíè îòíîøåíèÿ.
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Ìîõàìåä ïðåäè 9 ìèíóòè
Áðàêîâåòå â ïîâå÷åòî àçèàòñêè äúðæàâè ñå äîãîâàðÿò, êîãàòî äåöàòà ñà íà 5-6 ãîäèøíà âúçðàñò. Òîâà å åäíà îò îñíîâíèòå ïðè÷èíè äà èìàò âèñîê ïðèðàñò íà íàñåëåíèåòî. Â Áúëãàðèÿ ïîâå÷åòî ìúæå ÷àêàò ìàìà äà èì ðàçðåøè äà ñè äîâåäàò ìîìè÷å â ïàíåëêàòà. Ñëåä òîâà ÷àêàò ìàìà äà îòãëåæäà äåòåòî. Òå ñà çàåòè ñúñ ñðåùè ïðåä áëîêà, Åâðîôóòáîë è äðóãè êóï íåîòëîæíè çàäà÷è. :)
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Áàé Õ äî 2 ïðåäè 10 ìèíóòè
Íÿêîè ãëåäàò ìíîãî êîìèêñè ìàé.
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(-_-) ïðåäè 10 ìèíóòè
Î÷àêâàéòå åäíîïîëîâè ãîñòè îò Èðàê!
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BG ïðåäè 12 ìèíóòè
Òå è ïðè íàñ ìåñà ðàçðåøåíè àìà ãåðáåðèòå è ïåòàòà ãî íàïðàâèõà.
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Äî 20 ïðåäè 15 ìèíóòè
Â Åâðîïà ñå ïðåäïîëàãà, ÷å õîðàòà èìàò èíäèâèäóàëíî ñàìîñúçíàíèå. Íå èì òðÿáâàò äèêòàòîðè, êîèòî äà çàïîâÿäâàò è óïðàâëÿâàò æèâîòà èì. Â Ðóñèÿ è Àðàáñêèÿò ñâÿò ñòàäîòî ñå êîìàíäâà. Â Áúëãàðèÿ íà ÷àñò îò õîðàòà èì ëèïñâà äà ñà ÷àñò îò ñòàäîòî. ×àêàò äà ãè îïðàâè äúðæàâàòà, ïðåäè äà ñà íàïóñíàëè ïàíåëêàòà è äà æèâåÿò ñ ìàìà è òàòè äî 50-ãîäèøíà âúçðàñò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 21 ìèíóòè
Áðàâî. Òàì ùå ïðîäúëæàò äúðæàâèòå è ðîäîâåòå ñè. À Åâðîïà çàñòàðÿâà è ñå ñ÷àçâà äåìîãðàôñêè è èêîíîìè÷åñêè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 26 ìèíóòè
Äàé ìó íà êîìóíèñò è íà ìþñþëìàíèí äà çàáðàíÿâà. Òå äðóãî íå çíàÿò. Ïðè òÿõ å çàêîäèðàíî äà çàáðàíÿâàò. Òåõíèòå ðåëèãèè è ñòðîé äèêòàòóðà ñå êðåïè íà çàáðàíèòå è çàòâàðÿíåòî íà ãðàíèöè. Àëõàìäóëèëàì
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çåð ïðåäè 29 ìèíóòè
äîáðå äå, íàëè äúðæàâàòà ñêëþ÷âà áðàêîâåòå. Çíà÷è ìîæå èðàêñêàòà äúðæàâà äà èçïîâÿäà åäèí åäíîïîëîâ áðàê, ïîñëå äà ãè àðåñóòâà ìëàäîæåíöèòå? Èëè ñòàòèÿòà å ïèñàíà îò íåãðàìîòåí æóðíàëèñò.
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×óäÿ ñå: ïðåäè 1 ÷àñ
Çàòâîð? Àìè, ÷å òàì å ðàé çà åäíîïîëîâèòå. Ùå èì èçïèøàò âåæäè , ìàé.
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Ìîõàìåä ïðåäè 1 ÷àñ
Ñòðàõ ãè å íÿêîé äà íå ïåðôîðèðà õîäæàòà. Èíà÷å , êîãàòî ïîäñòðèãâàò èëè îôîðìÿò áðàäè ñà ìíîãî íåæíè êúì êëèåíòèòå. :)
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àñåí âàñèëåâ ïðåäè 1 ÷àñ
Â÷åðà ñè èçïóñíàõ ñúïóíÿ â áàíÿòÿ è ìè ñå èçðåäèõà îòçàä ïîíå 20ìàíãàëà, òîëêîñ ïðèáðîèõ ïðåäè äà ïðèïàäíà îò åóôîðèÿ!!!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Å Èðàê íå å ÅÑ))íî å ïúëíî ñ èðàêñêè ìèãðàíòè
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
ÎÎÎ òàêà ëè ? Ñåãà ùå èìà íàïðàâèì åäíà öâåòíà ðåâîëþöèÿ , ùå èì ìîíòèðàìå åäíà äåìîêðàöèÿ è ùå ïðåãúðíàò çàïàäíèòå öåííîñòè !
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.|. ïðåäè 1 ÷àñ
Àìàí îò åäíîïîëîâè!
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Òèÿ ìàé èñêàò ïðåäè 1 ÷àñ
äåìîêðàöèÿ, à?! :D
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Äî Õì Åâðîàòëàíòè÷åñêà öåííîñò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Íàëè ÑÀÙ èì äîíåñîõà äåìîêðàöèÿ êàê å âúçìîæíî òîâà?
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Õì ïðåäè 1 ÷àñ
Ùî çà öåííîñò ìîæå äà ñà åäíîïîëîâèòå áðàêîâå???
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Îäîáðÿâàì òîâà ðåøåíèå.
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Âèæ âñè÷êè

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ÅÑ âñå îùå èçîñòàâà çíà÷èòåëíî â ðàçâèòèåòî íà çàðÿäíàòà èíôðàñòðóêòóðà çà åëåêòðîìîáèëè

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