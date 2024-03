Силна турболенция прати 13 души в болница

Тринадесет пътници бяха откарани по спешност в болница, след като полетът им за Оукланд претърпя сериозна турбуленция, съобщиха първите респонденти пред AFP в понеделник.

"Нашите екипи на линейката оцениха и лекуваха приблизително 50 пациенти, като един пациент беше в тежко състояние, а останалите в умерено до леко състояние", каза Джерард Кембъл от St John Ambulance New Zealand, добавяйки, че 13 пациенти са били откарани в болница с линейка .

Пътници съобщиха за хаос на борда на полет на Latam Airlines. Самолетът внезапно загубил височина, а хората, които не са били с колани, са били изхвърлени нагоре към тавана на самолета. След това те са преживели втори удар, като са се ударили в седалките падайки.

Базираната в Чили авиокомпания LATAM Airlines съобщи, че полет LA800 "е имал техническо събитие по време на полета, което е предизвикало силно движение. Самолетът се е приземил на летище Окланд, както е предвидено по разписание".

Emergency services have rushed 1103024,to Auckland International Airport after a major incident involving a LATAM Airlines plane that departed from Sydney (Australia) pic.twitter.com/CzFHcHk2lr