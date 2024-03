Пак екшън в Турция: Едва не заклаха футболисти на Фенербахче

Кървави сцени се случиха късно снощи в Турция, където хулигани от агитката на Трабзон нападнаха футболисти на Фенербахче след дербито между двата отбора. Всичко приключи с ожесточен бой, който можеше да прерасне в сериозна трагедия. Когато феновете на домакините нахлуха на терена и започнаха да атакуват гостите, защитникът на Фенербахче Брайт Осаджи - Самюел се държа героично и спря двама от нападателите с ММА хватки.Той нокаутира фен с удар с крак.

Fenerbahce defender Bright Osayi-Samuel was born ready. My guy. 👊🏾🇳🇬

Opposition fans invaded the pitch and attacked his teammates. He stood up to them and brought down many. Legend. 🙌🏾 pic.twitter.com/e3YTaJVWLU