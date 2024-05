Депутати се биха в грузинския парламент

В грузинския парламент избухнаха сблъсъци, тъй като се очаква депутатите да приемат закон за "чуждестранно влияние", предаде АФП.

Приемането на този закон предизвика огромно разделение.

Според критици той е олицетворение на руското законодателство, използвано за заглушаване на инакомислието.

Депутати от управляващата партия и от опозицията се сбиха и си размениха удари по време на разгорещените дебати по законопроекта, показаха кадри, излъчени от обществената телевизия на Грузия.

