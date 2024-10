Първи евтаназиран в Швейцария, има задържани

Швейцарската полиция арестува няколко души, след като за първи път беше използвана противоречива футуристично изглеждаща капсула, предназначена да позволи на обитателя й да се самоубие, съобщиха властите във вторник.

Полицията в северния кантон Шафхаузен, граничещ с Германия, каза, че така наречената капсула "Сарко" (Sarco) е била разположена в гора в община Мерисхаузен в понеделник, съобщава CNN.

Разследващите са открили наказателни производства срещу няколко души за "предугаждане и подпомагане и подстрекаване към самоубийство", се казва в изявление на полицията, добавяйки, че няколко души са били задържани, без да се дават подробности за тях или за починалия.

Говорител на групата зад капсулата, The Last Resort, каза, че починалата е 64-годишна американка, която е страдала от тежко увредена имунна система.

Флориан Уилет, съпрезидент на The Last Resort, беше сред четиримата задържани, заедно с холандски журналист и двама швейцарци, каза говорителят. Уилет беше единственият друг човек, който присъстваше, когато жената сложи край на живота си, каза говорителят.

В изявление, публикувано от The Last Resort, Уилет описва смъртта като "мирна, бърза и достойна". Говорителят на Last Resort каза, че жената е преминала психиатрични прегледи, преди да сложи край на живота си.

Говорител на прокурорите в Шафхаузен отказа да даде подробности или да потвърди, че има четирима задържани.

Излят по елегантни, аеродинамични линии, Sarco причинява смърт, като изпуска азотен газ вътре, намалявайки количеството кислород до смъртоносни нива. Това е плод на въображението на Филип Ницке, австралийски лекар, известен с работата си върху асистираните самоубийства от 90-те години на миналия век.

Швейцария е магнит за привържениците на асистираното самоубийство поради законите, които го правят легално. Футуристичната капсула предизвика значително медийно внимание и дискусия сред властите относно това дали биха я позволили.

Елизабет Бауме-Шнайдер, швейцарският министър, отговарящ за здравеопазването, каза в понеделник, че капсулата не отговаря на изискванията на закона за безопасност на продуктите и че използването на азот в нея не е законово съвместимо.



Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase