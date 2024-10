Активисти атакуваха картина на Пикасо заради Газа

Активисти залепиха снимка на майка и дете от Газа върху картина на Пикасо в Националната галерия в централен Лондон, за да поискат двупосочно оръжейно ембарго за Израел.

Двама поддръжници на Youth Demand са влезли в зала 43 на галерията малко преди обяд.

Те залепили снимката върху защитното стъкло, покриващо картината на Пикасо от 1901 г. "Майчинството" (La Maternité), преди да залеят пода с червена боя.

Групата настоява Великобритания да спре въоръжаването на Израел и да отмени всички нови добиви на нефт и газ. Активистите са отговорни и за изписването на думите "конференция за геноцида" на предния вход на конференцията на Лейбъристката партия в Ливърпул миналия месец.

Снимката, която залепиха върху Пикасо, е направена от палестинския журналист Али Джадала миналата година и показва майка, която държи ранения си син. Джадала е загубил най-малко четирима роднини при израелски атаки по време на войната Израел-Хамас.

🚨 BREAKING: IMAGE OF PALESTINIAN MOTHER AND CHILD REPLACES PICASSO'S 'MOTHERHOOD'

❌ 16,000 children have been killed. When will @Keir_Starmer stop fuelling Israel's war machine?

🔥 From Nov 11, young people will be disrupting their cities.