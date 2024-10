Потоп: Над 50 са жертвите на наводненията в Испания

Ќай-малко 51 души загинаха при наводнени€та в »спани€, съобщи националната новинарска агенци€ ≈‘≈.

“елата им са били открити в източната провинци€ ¬аленси€, ко€то е част от едноименната автономна област.

Terrifying scenes show a #woman being swept away by water during flash #floods in #Valencia , #Spain . pic.twitter.com/SkPpTvjNTp

ѕроливни дъждове през последните дни причиниха наводнени€ в »зточна и ёжна »спани€, посочва Ѕ“ј.

ƒесетки пътища и градове са под вода. —тудени€т фронт в страната предизвика обилни дъждове вчера.

🔸First there was this tornado #Tornado in Alginet, Valencia #Spain

🔸Then came the horrifying rain and roads turn into raging rivers in Chiva in Valencia.

🔸Hail damage in El Ejido, Almería in Spain tonight.

🔸President of the Valencian Government in Spain;

👉 "Unfortunately,… pic.twitter.com/RFwVIbN5s0