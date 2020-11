Новите мерки - къде е балансът между здравето и икономиката?

Правителството взе решение за въвеждане на нови противоепидемични мерки в борбата с Ковид-19. Te ще влязат в сила от вечерта на 27 ноември и ще са в сила до 21 декември включително. Наред с частичния локдаун, държавата удължава и противоепидемичната обстановка в страната до 31 януари. Това обяви днес министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Новите ограничения включват дистанционна форма на обучение за училищата и университетите, както и затваряне на детските градини. Прекратяват се извънкласните занимания, преустановяват се конгреси, семинари и тиймбилдинги.

Затворени остават ресторантите, нощните заведения, фитнесите и игралните зали. Забранява се провеждане на групови културни и развлекателни събития с изключение на театрите. Те могат да работят на 30% от капацитета си, като зрителите са задължени да носят маски. Не се допуска провеждането на частни тържества с повече от 15 души.

Преустановяват се индивидуални и колективни и индивидуални спортни занимания с тренировъчен и занимателен характер за лица до 18-годишна възраст. Изключение от това правило правят международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на заповедта. Състезанията за всички над 18-годишна възраст ще се провеждат без публика.

Магазините и търговските обекти, които са извън търговските центрове, ще продължат да работят. Отворени ще бъдат аптеки, банки, застрахователи и доставчици на услуги, както и религиозните храмове.

Oще преди окончателното приемане на мерките, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Българската асоциция на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) изпратиха писма до премиера Бойко Борисов във връзка мерките и отражението им върху бизнеса. Асоциациите поискаха осигуряването на 80% от заплатите на служителите на заведенията, спрямо трудовите договори, на които те са назначени, както и на самонаетите лица спрямо осигурителната им тежест.

От сектора искат налагане на мораториум върху кредитите на юридическите лица, наетите и самонаетите за още година, както и компенсация от 20 % от оборота за същия месец на 2019 година. Те настояват също за разсрочване на задълженията към бюджета, натрупани след 13 март тази година с цел предотвратяване на сериозната междуфирмена задлъжнялост. Обществото остава силно разделено в мнението си по отношение на новите ограничения.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR