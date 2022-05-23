Изписаха патриарх Неофит от болницата

Патриарх Неофит е изписан от болница София мед, където бе опериран успешно, съобщиха от лечебното заведение. Той се чувства добре.

Още по темата Митрополит Гавриил: Патриарх Неофит се възстановява 13 май 2022 13:51 5

Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит беше опериран на 11-ти май след счупване на горната част на лявата бедрена кост след инцидент.

След интервенцията му бяха извършени рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване, които ще продължат и в патриаршеския дом при Софийска света митрополия, където Негово Светейшество се прибра.

Желаем на Негово Светейшество бързо възстановяване, написаха от болницата.

