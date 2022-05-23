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Изписаха патриарх Неофит от болницата

Главата на БПЦ се чувства добре
23 май 2022 16:36, Красимир Ангелов
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Изписаха патриарх Неофит от болницата
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Патриарх Неофит е изписан от болница София мед, където бе опериран успешно, съобщиха от лечебното заведение. Той се чувства добре.

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13 май 2022 13:51
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Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит беше опериран на 11-ти май след счупване на горната част на лявата бедрена кост след инцидент.

След интервенцията му бяха извършени рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване, които ще продължат и в патриаршеския дом при Софийска света митрополия, където Негово Светейшество се прибра.

Желаем на Негово Светейшество бързо възстановяване, написаха от болницата.
 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Джак Ричър преди 1 час
Господ здраве да дава на Негово Светейшество! На многая лета!
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баба мара преди 1 час
краино време е да си избере манастир и да се настани там на това място трябвамлад здрав човек
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това преди 1 час
е курорта боровец
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