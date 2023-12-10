Неделна молитва за здравето на патриарх Неофит: "Надяваме се да го видим в храма"

Продължават молитвите за здравето на Българския патриарх Неофит, който повече от две седмици се лекува от белодробно заболяване във Военномедицинската академия.

В храм "Св. Димитър Солунски“ беше отслужена литургия, след което беше осветен параклис "Св. Теодосий Търновски“.Миряните в храма пожелаха на Негово Светейшество бързо оздравяване и изразиха надежда, че лично той ще ги благослови за предстоящите Рождественски празници."Всички много го обичаме и желаем от все сърце отново да го видим в нашите храмове", каза жена на излизане от молитва.