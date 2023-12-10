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Неделна молитва за здравето на патриарх Неофит: "Надяваме се да го видим в храма"

Главата на БПЦ продължава да се лекува във ВМА
10 дек 2023 16:12, Красимир Ангелов
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Продължават молитвите за здравето на Българския патриарх Неофит, който повече от две седмици се лекува от белодробно заболяване във Военномедицинската академия.

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В храм "Св. Димитър Солунски“ беше отслужена литургия, след което беше осветен параклис "Св. Теодосий Търновски“.

Миряните в храма пожелаха на Негово Светейшество бързо оздравяване и изразиха надежда, че лично той ще ги благослови за предстоящите Рождественски празници.

"Всички много го обичаме и желаем от все сърце отново да го видим в нашите храмове", каза жена на излизане от молитва.

Вижте още във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 16 минути
Молят се Българската църква да остане во веки слуга на руската джихадистка църква. Да живеят предателите отказали да станат църква-майка на Охридската епископия.
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за съжаление преди 42 минути
държавата е пълна с уфсе като тая на снимката,повдига ми се от такива наведени безгръбначни
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Анонимен преди 44 минути
Тиквата им даде 50 милиона попска субсидия - царски живот :)))
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Анонимен преди 55 минути
Цитат от характеристиката на агент Симеонов (Неофит), дадена му от водещия офицер от ДС, майор Котов: "Демонстрира безпределна вярност и любов към Съветския съюз, съветския народ, към работата и линията, която провежда Руската православна църква." Забележете безпределна вярност не към България и българския народ, а към СЪВЕТСКИЯ. И до ден днешен е така, верен е на съветския кгб-ист Гундяев и путинофашистите.
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Анонимен преди 1 час
Къв патриарх, тоя е милиционер бе.
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До 2 преди 1 час
Викаш друго си е младото ДС ченгенце Василчо кметчето, той е демократ, нали?
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Анонимен преди 1 час
Агент Симеонов от мракобесното 6-то управление на ДС. За какво точно се молят тия? За здравето на лице, продало душата си на богоборците комунисти, които избиха хиляди свещеници и взривяваха храмове. Цялата работа ни е такава-сбъркана.
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Анонимен преди 1 час
Молим се да проверят Калканджиеви и Константинови, колко хора образовани от застрахователната гилдия трябра да страдат заради тях!
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