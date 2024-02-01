Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Áîæàíîâ èçíóäâàë Èâàéëà Áàêàëîâà çà 100 000 ëåâà

Îáåùàë ñðåùó ïàðèòå äà óðåäè îñâîáîæàâàíåòî íà ïðèÿòåëÿ é îò àðåñòà
1 ôåâ 2024 11:15, Ñòåëà Ñòîÿíîâà
20
Áîæàíîâ èçíóäâàë Èâàéëà Áàêàëîâà çà 100 000 ëåâà
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ, àðõèâ

Ðàçñòðåëÿíèÿò Ìàðòèí Áîæàíîâ-Íîòàðèóñà å èçíóäâàë Ìèñ Áúëãàðèÿ 2001 Èâàéëà Áàêàëîâà. Íîòàðèóñà ïîèñêàë îò Áàêàëîâà äà ìó ïëàòè 100 000 ëåâà ñëåä àðåñòà íà ïðèÿòåëÿ é Âåñåëèí Äåíêîâ - Âåñî Áðàäàòà, ïèøå "Òåëåãðàô".

Âåñî Áðàäàòà, êîéòî æèâåå íà ñåìåéíè íà÷àëà ñ ìàíåêåíêàòà, áåøå çàäúðæàí ïðåç 2020 ã. íà ÃÊÏÏ “Êàëîòèíà” ïî îáâèíåíèå çà ó÷àñòèå â ïðåñòúïíà ãðóïà çà ëèõâàðñòâî è ïðåêàðà 9 ìåñåöà â ñëåäñòâåíèÿ àðåñò.

Ðàçêðèòèÿòà ïðàâè ñàìàòà Èâàéëà Áàêàëîâà â ðàçñëåäâàíå íà Àíòèêîðóïöèîííèÿ ôîíä, â êîåòî ïðèçíàâà, ÷å Ìàðòèí Íîòàðèóñà ÷ðåç ïîñðåäíèê å ïîèñêàë 100 áîíà îò íåÿ çà ñâîáîäàòà íà ïðèÿòåëÿ é. Ïîñðåäíèêúò áèë àäâîêàò Åìèë Ïèñêîâ. Ñàìèÿò Ìàðòèí Áîæàíîâ íå îòðè÷à, ÷å å âëÿçúë â êîíòàêò ñ Áàêàëîâà, íî óòî÷íÿâà, ÷å ãî å íàïðàâèë, òúé êàòî “÷îâåêúò å òúðñèë äîáúð íàêàçàòåëåí àäâîêàò”.

Îùå ïî òåìàòà
Íîòàðèóñà ãðúìíàò ñ íÿêîëêî êóðøóìà â ãëàâàòà, çàìåñåí â íàä 200 èçìàìè ñ èìîòè
1 ôåâ 2024 06:00
277

Îò ñêðèò çàïèñ ïúê ñòàâà ÿñíî, ÷å Íîòàðèóñà å çàïîçíàò ñ äåòàéëè ïî äåëîòî íà Âåñî Áðàäàòà. "Âñè÷êî çíàì ïî òîâà ïðîèçâîäñòâî, çíàì ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåëè, âñè÷êî ìè å ÿñíî ïî íåãî. Íî èìà õîðà, êîèòî ëåæàõà ïî äâå ãîäèíè è ïîëîâèíà â àðåñòà è òâúðäÿõà, ÷å ñà íåâèííè. Èäåÿòà å äà âèäèì äàëè ìîæå äà ïîìîãíåì. Àêî ñå ëóòàòå ñàìî, ÷å òîé å ìíîãî íåâèíåí, à ñúäúò å ìíîãî íàòèñíàò, òîãàâà ùå ñå âúðòèòå â òîçè îìàãüîñàí êðúã è òîé ùå ñè ñòîè âúòðå..."

Áàêàëîâà å èçíåíàäàíà, ÷å Ìàðòèí Íîòàðèóñà å çàïîçíàò ñ ïîäðîáíîñòè ïî ñëó÷àÿ. "Çàïî÷íàõ äà çàïèñâàì íåùà, êîèòî ìè êàçâàò. Çà äà àñèìèëèðàì òîâà, êîåòî ìè êàçâàò. Çàùîòî òî áåøå ÷óäîâèùíî", ñïîäåëÿ òÿ.

Â èíòåðâþ çà Àíòèêîðóïöèîííèÿ ôîíä Áîæàíîâ ïúê îáÿñíÿâà, ÷å ñå çàíèìàâà ñ òúðãîâñêà è êîíñóëòàíòñêà äåéíîñò.

"Êîíñóëòèðàì ìíîæåñòâî þðèäè÷åñêè è ôèçè÷åñêè ëèöà ïî âñÿêàêâè âúïðîñè. Îò òîâà êàê äà àðàíæèðàò ãðàäèíàòà ñè èëè äîìà ñè, äî òîâà êúì êîé åâåíòóàëíî àäâîêàò äà ñå îáúðíåø è òàêà íàòàòúê. Ïîðàäè ãîëåìèÿ ìè æèòåéñêè îïèò, òîâà, ÷å ïîçíàâàì ìíîæåñòâî þðèñòè, å íîðìàëíî, àêî íÿêîé ñïîäåëè ñ ìåí, ÷å èìà íÿêàêúâ ïðîáëåì, ïî ãðàæäàíñêî, òúðãîâñêî èëè íàêàçàòåëíî äåëî, àç äà ãî íàñî÷à êúì íÿêîãî. Âèå ñèãóðíî ùå ïîïèòàòå êàêúâ èíòåðåñ èìàì? Èíòåðåñúò ìè å ñëåäíèÿò. Àêî òîçè ÷îâåê ñå ñúãëàñè, àç ùå ñêëþ÷à äîãîâîð, êàòî êîíñóëòàíò ñ íåãî, à àäâîêàòúò êîéòî ùå ïðåïîðú÷àì, ùå ðàáîòè ñ íåãî èçöÿëî ïî äåëîòî", îáÿñíÿâà Íîòàðèóñà, êîéòî å ñïðÿãàí è çà ïîìîùíèê íà áèâøèÿ ñëåäîâàòåë Ïåòúð Ïåòðîâ, èçâåñòåí êàòî Ïåïè Åâðîòî.

Ïðèïîìíÿìå, ÷å Áîæàíîâ áå óáèò ñíîùè â ñòîëè÷íèÿ êâàðòàë "Ãîðíà áàíÿ".
 

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ñòåëà Ñòîÿíîâà

20
Îùå ïî òåìàòà: ÍîòàðèóñàóáèéñòâîèçíóäâàíåÈâàéëà Áàêàëîâà
Îùå îò Îáùåñòâî
Øåôîâå íà êëèíèêè â "Ïèðîãîâ" ðåøàâàò äíåñ ïîäàâàò ëè îñòàâêè
Îùå îò Îáùåñòâî
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
17
2
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 5 ìèíóòè
Çäðàâåéòå ã-í/ã-æî Àç ñúì èíäèâèäóàëåí ôèíàíñîâ åêñïåðò, êîéòî ìîãà äà âè äàì áúðç çàåì, âàðèðàù îò 2000 äî 10,000,000 ïðè ëèõâà îò 2% ñ óñëîâèÿ, êîèòî ùå óëåñíÿò æèâîòà âè. Òàêà ÷å, àêî èìàòå íóæäà, íå ñå êîëåáàéòå äà ñå ñâúðæåòå ñ íàñ ïî èìåéë: Èìåéë: didierdf93 @gmail Èìåéë: didierdf93 @gmail
16
0
 
1
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 16 ìèíóòè
Òâúðäå âíîãî õîðà çíàÿò âñè÷êî çà âñåêè â òàçè äúðæàâà!
15
1
 
5
 
! Îòãîâîðè
3. Ìàðò. ïðåäè 23 ìèíóòè
Èâàéëà è Âåñî áëèçêè äî ×åðåïà.... Êîé êîãî... Ðàøêîâ è òîé ìíîãî âúçáóäåí äíåñ...
14
1
 
4
 
! Îòãîâîðè
Çàùî íå å îñúäåí? ïðåäè 26 ìèíóòè
100 000 ëâ., òîçè ïàðèòå çà íåãî ñà áèëè êàòî ñåìêè â äæîáà, à õîðàòà - êàòî ñïîíñîðè íà áàíêîâàòà ìó ñìåòêà.
13
1
 
10
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 37 ìèíóòè
Äà êîíôèñêóâàò èìóùåñòâîòî ìó â ïîëçà íà äåöêè äîìîâå ,òîÿ åäèí ëåâ íÿìà çàêîíåí
12
1
 
15
 
! Îòãîâîðè
Èâàí ïðåäè 47 ìèíóòè
Íîòàðèóñà, Áðàäàòà, Ìàíåêåíêàòà ... êàêâî íè çàíèìàâàò ñ òåçè ïðèêàçíè ãåðîè? Ïîëèöèÿòà äà ñè ñâúðøè ðàáîòàòà è òèÿ äà ãè ïðèáèðàò ïî çàòâîðèòå!
11
0
 
8
 
! Îòãîâîðè
È äîìóçà ïðåäè 47 ìèíóòè
Àáå äà ñå òåïàò åäèí-äðóã òèÿ *** àìà íàêðàÿ íÿêîé äà ñâèêíå è äîìóçà.
10
0
 
10
 
! Îòãîâîðè
Áîáè ïðåäè 56 ìèíóòè
Øèøè çà äà ñå î÷èñòè îò ñòàðèòå ðåàëíîñòè ïîíà äà ÷èñòè ñìåëî. ßâíî ñå îðèåíòèðà, ÷å áúäåùåòî òóê å â ðúöåòå íà ïîñîëñòâîòî è çà äà äîæèâåå 40 ùå òðÿáâà äà ïðåðåæå ìí ëåíòè. Òàêà ñå ñàìîî÷èñòâà âñÿêà ñèñòåìà. Ùå ïîåìåì ïî èòàëèàíñêèÿ ñöåíÿðèé, ïðåêàëåíî äîâîëíî íè íàòèñêàò îò ÅÑ. Íî øèøè íåìà ãî îãðåå äà èçëåå íà áÿë êîí è òîé ùå çàìèíå, òâà å ÿñíî!
9
7
 
7
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 56 ìèíóòè
Çàêðèâàéòå ÿ òàÿ äúðæàâà ïî-äîáðå äà ñìå ïàê ïîä Òóðñêî óïðàâëåíèå . Ïðè ñóëòàí Åðäîãàí ùå ñìå â ïúòè ïî-äîáðå
8
0
 
15
 
! Îòãîâîðè
Êîéòî ïðåäè 59 ìèíóòè
è äà ãî å ïîðú÷àë, å íàïðàâèë íåùî õóáàâî. Æåíà ìó ñúùî å áèëà â èãðàòà. Ãðÿáâàøå è íåÿ!
7
0
 
21
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Íîòàðèóñúò èçáÿãíà ðàçñëåäâàíå è çàòâîð, íî íå è êóðøóìà. Òåçè êîèòî óáèõà Ïåïè Åâðîòî, óáèõà Áîæàíîâ. Ïîñëåäíèÿò íîñåøå ôèçè÷åñêè ïàðèòå íà ìàãèñòðàòèòå çà îïðåäåëåíà óñëóãà. Çíàåøå òâúðäå ìíîãî.È íå ñòàâà âúïðîñ çà 100000 ëåâà , à åâðî
6
0
 
11
 
! Îòãîâîðè
ÂÚÏÐÎÑÚÒ Å ïðåäè 1 ÷àñ
Áëèçúê ëè å äî ïååÔñêè??????
5
2
 
18
 
! Îòãîâîðè
Áîáè ïðåäè 1 ÷àñ
Èâêà ÷å ÿ ñâèòíàò ñêîðî. Ñòàíà îñí ñâèäåòåë ñðåùó åâðîïúïêàòà, ñåãà è òóê ñå ðàçñìúðäÿ... Íî ïî-äîáðå òàêà, êàòî ðàçáóòàø ë/íàòà è èçëèçàò íà ïîâúðõíîñòòà. Ñìåøíî ìè ñòàâà ñàìî òàÿ, êîëêî ñòîòèöè ÷ëåíîâå å ïîåìàëà, êúäåòî ÷îâåê ìîæå è íå ìîæå äà ñè ïðåäñòàâè. Êàòî â êëèï÷åòaòà íà åâðîïúïêàòà æàãaëêàòa...
4
1
 
15
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Âñå èñòîðèè ñ àëôà ìúæêàðè. Â ÁÃ ñ ëîïàòà äà ãè ðèíåø òàêèâà..
3
13
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Èâàéëà Áàêàëîâà ëè å óáèëà Íîòàðóñà? Èëè ñàìî å ïîðú÷èòåë íà óáèéñòâîòî? Ùîì ÿ èçíóäâàë, çàí÷è òåÿ èìà ìîòèâ.
2
0
 
13
 
! Îòãîâîðè
ìíîãî òðóäíî ñå ïðåäè 1 ÷àñ
äîêàçâà . æåíà ìó å ãäáîï . Áðàäàòà ùèïåøå îò ðóñíàêà ñïîðåä âåñíèöèòå è áàêàëîâà êàçà ÷å áèë ÷èñò è íàòîïåí . Ñåí÷åñòèòå ïàðèïîòîöè ñà ñïîðíè . è îôøîðíèòå ñìåòêè ñà ñêðèòè . Â îáùèÿ ñëó÷àé ñúìíèòåëíè õîðà - ïî òî÷íî ñðàâíåíèå çà æèâîòíî å , êàòî êîøàðåâñêèòå ñâèäåòåëè íà ïðîêóðàòóðàòà â äåëîòî îêòîïîä . õàõàõàõàõà äåñåòêè ñòðàííè õîðà , ëúæëèâè è êðàäëèâè .
1
4
 
5
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ñëåäâàùèÿ ñå íàäÿâàì, äà èñêà, äà ñå ìåòíåø îò áëîêà ...
Âèæ âñè÷êè

Investor

Ïåòêî Âúëêîâ: Ïàçàðèòå î÷àêâàò êúì êðàÿ íà ãîäèíàòà ëèõâèòå â ÑÀÙ äà ñà îêîëî 4%
Îõëàæäàíåòî íà åíåðãèéíèòå ïàçàðè ñâè ïå÷àëáàòà íà Shell ñ 30% çà 2023 ã.

BGONAIR

Ðóñêà ðàêåòà óäàðè áîëíèöà â Õàðêîâ, èìà ðàíåíè
"Áóëãàðãàç" ïðåäëîæè ñ 8,4% ïî-íèñêà öåíà íà ãàçà çà ôåâðóàðè

BLOOMBERGTV

Óîëñòðèéò ñëèçà íà çåìÿòà - S&P è îáëèãàöèèòå ðåàãèðàõà íåãàòèâíî ñëåä çàñåäàíèåòî íà Ôåä
Ôðåíñêèòå ðåàêòîðè ïîäêðåïÿò âúçñòàíîâÿâàíåòî íà åíåðãèéíèÿ ïàçàð â Åâðîïà

GOL

Èìàëî ëè å îôåðòà íà ÖÑÊÀ çà ×î÷åâ? Åòî è èñòèíàòà
Áîìáà îò "Ãåðåíà": Ëåâñêè îáÿâè ãîëÿìà íîâèíà

AUTOMEDIA

Âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ íàìåðèõà ðåøåíèå çà ñòàðèòå àâòîìîáèëè
Mercedes ñðàâíè åëåêòðè÷åñêèÿ EGQ ñ êëàñè÷åñêàòà G-Class

TIALOTO

Äæúñòèí è Õåéëè Áèéáúð ñïîäåëèõà íîâà ðîìàíòè÷íà ñíèìêà
Øàíúí Äîõúðòè çà ÷óäîòâîðíèÿ ïðîãðåñ â áèòêàòà ñ ðàêà

PULS

Ñúâåòèòå íà äåðìàòîëîãà: Êîè ñà áþòè òðåíäîâåòå íà 2024 ãîäèíà?
È êàê äà çàïàçèì êîæàòà ñè çà ïî-äúëãî ìëàäà, ñòåãíàòà è...
Çàùî ëå÷åíèåòî ñ íåâðîëåïòèöè ìîæå äà äîâåäå äî ìàëèãíåí íåâðîëåïòè÷åí ñèíäðîì?

AZ-JENATA

3 ïðè÷èíè äà ïî÷èñòâàìå ëèöåòî ñúñ ñîäà è êîêîñîâî ìàñëî
Êàê äà îáëåê÷èì ñóõàòà èëè âëàæíà êàøëèöà ñ åäíî ñðåäñòâî?

TEEN

Ëèëè Ðàéíõàðò ñòðàäà îò àëîïåöèÿ
Åòî êàêâî èçäàäå òÿ
Äèìèòúð Áåðáàòîâ ñòàíà íà 43 ã., ïîêàçà ñå ñ äúùåðèòå ñè
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 