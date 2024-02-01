Áîæàíîâ èçíóäâàë Èâàéëà Áàêàëîâà çà 100 000 ëåâà

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ, àðõèâ
Ðàçñòðåëÿíèÿò Ìàðòèí Áîæàíîâ-Íîòàðèóñà å èçíóäâàë Ìèñ Áúëãàðèÿ 2001 Èâàéëà Áàêàëîâà. Íîòàðèóñà ïîèñêàë îò Áàêàëîâà äà ìó ïëàòè 100 000 ëåâà ñëåä àðåñòà íà ïðèÿòåëÿ é Âåñåëèí Äåíêîâ - Âåñî Áðàäàòà, ïèøå "Òåëåãðàô".
Âåñî Áðàäàòà, êîéòî æèâåå íà ñåìåéíè íà÷àëà ñ ìàíåêåíêàòà, áåøå çàäúðæàí ïðåç 2020 ã. íà ÃÊÏÏ “Êàëîòèíà” ïî îáâèíåíèå çà ó÷àñòèå â ïðåñòúïíà ãðóïà çà ëèõâàðñòâî è ïðåêàðà 9 ìåñåöà â ñëåäñòâåíèÿ àðåñò.
Ðàçêðèòèÿòà ïðàâè ñàìàòà Èâàéëà Áàêàëîâà â ðàçñëåäâàíå íà Àíòèêîðóïöèîííèÿ ôîíä, â êîåòî ïðèçíàâà, ÷å Ìàðòèí Íîòàðèóñà ÷ðåç ïîñðåäíèê å ïîèñêàë 100 áîíà îò íåÿ çà ñâîáîäàòà íà ïðèÿòåëÿ é. Ïîñðåäíèêúò áèë àäâîêàò Åìèë Ïèñêîâ. Ñàìèÿò Ìàðòèí Áîæàíîâ íå îòðè÷à, ÷å å âëÿçúë â êîíòàêò ñ Áàêàëîâà, íî óòî÷íÿâà, ÷å ãî å íàïðàâèë, òúé êàòî “÷îâåêúò å òúðñèë äîáúð íàêàçàòåëåí àäâîêàò”.
Îò ñêðèò çàïèñ ïúê ñòàâà ÿñíî, ÷å Íîòàðèóñà å çàïîçíàò ñ äåòàéëè ïî äåëîòî íà Âåñî Áðàäàòà. "Âñè÷êî çíàì ïî òîâà ïðîèçâîäñòâî, çíàì ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåëè, âñè÷êî ìè å ÿñíî ïî íåãî. Íî èìà õîðà, êîèòî ëåæàõà ïî äâå ãîäèíè è ïîëîâèíà â àðåñòà è òâúðäÿõà, ÷å ñà íåâèííè. Èäåÿòà å äà âèäèì äàëè ìîæå äà ïîìîãíåì. Àêî ñå ëóòàòå ñàìî, ÷å òîé å ìíîãî íåâèíåí, à ñúäúò å ìíîãî íàòèñíàò, òîãàâà ùå ñå âúðòèòå â òîçè îìàãüîñàí êðúã è òîé ùå ñè ñòîè âúòðå..."
Áàêàëîâà å èçíåíàäàíà, ÷å Ìàðòèí Íîòàðèóñà å çàïîçíàò ñ ïîäðîáíîñòè ïî ñëó÷àÿ. "Çàïî÷íàõ äà çàïèñâàì íåùà, êîèòî ìè êàçâàò. Çà äà àñèìèëèðàì òîâà, êîåòî ìè êàçâàò. Çàùîòî òî áåøå ÷óäîâèùíî", ñïîäåëÿ òÿ.
Â èíòåðâþ çà Àíòèêîðóïöèîííèÿ ôîíä Áîæàíîâ ïúê îáÿñíÿâà, ÷å ñå çàíèìàâà ñ òúðãîâñêà è êîíñóëòàíòñêà äåéíîñò.
"Êîíñóëòèðàì ìíîæåñòâî þðèäè÷åñêè è ôèçè÷åñêè ëèöà ïî âñÿêàêâè âúïðîñè. Îò òîâà êàê äà àðàíæèðàò ãðàäèíàòà ñè èëè äîìà ñè, äî òîâà êúì êîé åâåíòóàëíî àäâîêàò äà ñå îáúðíåø è òàêà íàòàòúê. Ïîðàäè ãîëåìèÿ ìè æèòåéñêè îïèò, òîâà, ÷å ïîçíàâàì ìíîæåñòâî þðèñòè, å íîðìàëíî, àêî íÿêîé ñïîäåëè ñ ìåí, ÷å èìà íÿêàêúâ ïðîáëåì, ïî ãðàæäàíñêî, òúðãîâñêî èëè íàêàçàòåëíî äåëî, àç äà ãî íàñî÷à êúì íÿêîãî. Âèå ñèãóðíî ùå ïîïèòàòå êàêúâ èíòåðåñ èìàì? Èíòåðåñúò ìè å ñëåäíèÿò. Àêî òîçè ÷îâåê ñå ñúãëàñè, àç ùå ñêëþ÷à äîãîâîð, êàòî êîíñóëòàíò ñ íåãî, à àäâîêàòúò êîéòî ùå ïðåïîðú÷àì, ùå ðàáîòè ñ íåãî èçöÿëî ïî äåëîòî", îáÿñíÿâà Íîòàðèóñà, êîéòî å ñïðÿãàí è çà ïîìîùíèê íà áèâøèÿ ñëåäîâàòåë Ïåòúð Ïåòðîâ, èçâåñòåí êàòî Ïåïè Åâðîòî.
Ïðèïîìíÿìå, ÷å Áîæàíîâ áå óáèò ñíîùè â ñòîëè÷íèÿ êâàðòàë "Ãîðíà áàíÿ".