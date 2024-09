Томбола с големи награди очаква посетителите на Day Off: School Time на 14 септември

Първият учебен ден наближава, а заедно с него и цветното приключение от изненади, закачки и игри на Dnes.bg. Целодневното семейно събитие Day Off: School Time ще помогне в подготовката за старта на учебната година, а на14 септември пред Хипермаркет HIT Max, Младост от 10 часа до 17 часа деца и родители ще могат да кажат официално довиждане на лятото и да посрещнат с много усмивки и забавления новите предизвикателства. Всички посетители ще могат да спечелят много награди и да се включат в развлекателните игри на партньорите на събитието. През целия ден присъстващите ще могат да участват в томболата за няколко семейни награди.

Посетителите, които искат да се включат в томболата с големите награди ще трябва да съберат стикери от всички щандове на Day Off: School Time. Големите награди в томболата са: Почивка в луксозния Къмпинг Градина, както и в Гранд хотел Банско, уикенд в хотел Мальовица, възможност за организиране на парти за рожден ден с OreHHerO в най-новото място за събития в София Villa Rosa, ваучери за пазаруване от Хипермаркет HIT MAX и много други изненади.

Победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип по време на събитието и ще бъдат обявени на сайта dnes.bg.

Поп певицата Мария Илиева, бившата българска състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, вокалистът на „Остава“ Свилен Ноев, многократният шампион в кикбокса и звезда от веригата SENSHI Владимир Вълев, създателката на издателство „Книгозавър“ и общността за четящи деца и родители Пирина Воденичарова, водещите на Bulgaria ON AIR Петя Кертикова, Кристина Цветкова, Ганиела Ангелова и бизнес журналиста от Bloomberg TV Bulgaria Роселина Петкова са посланиците, които застават зад каузата на проекта за правилно детско образование и развитие в училищна възраст. В откровени интервюта за специалната секция на Day Off: School Time в Dnes.bg, както и на живо в ефира на Bulgaria ON AIR посланиците споделиха своя личен опит в отглеждането на здрави и щастливи деца. Вижте какво разказаха на bgonair.bg и Dnes.bg.

