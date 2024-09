Запознайте се с менторите на Founders Today 2024

Остава по-малко от месец до четвъртото издание на едно от водещите предприемачески събития у нас – Founders Today на Investor.bg. То ще се проведе на 10 октомври в „Интер Експо Център”, гр. София. Посетителите на събитието ще проследят на живо шест менторски сесии с шест успешни български предприемачи и финалистите от конкурса Founders Today 2024.

Менторите в тазгодишното издание на проекта притежават богат опит в различни индустрии като ИТ, финтех, блокчейн, маркетинг и електронна търговия. На 10 октомври те ще споделят своя опит и знания за успешен и устойчив бизнес.



Ето кои са и менторите на Founders Today 2024



Ангел Кънчев е основател на BRIGHT, водеща софтуерна компания, специализирана в дигитална трансформация, киберсигурност, бизнес анализи и изкуствен интелект. С диплома по телекомуникации от Техническия университет в София, няколко завършени програми в Harvard Business School, включително Executive MBA по „Бизнес администрация и управление“, Кънчев успява да превърне BRIGHT в глобален играч. По-рано тази година заедно със своите съдружници взимат стратегическото решение да присъединят компанията към базираната в САЩ Virtusa Corporation, затвърждавайки международната си позиция.



Константин Дженгозов, съосновател и главен финансов директор на Payhawk – първият български еднорог и една от най-бързо развиващите се финтех компании със забележителни инвеститори като Greenoaks, QED, Earlybird и Lightspeed. Той притежава несравним опит в областта на финансите и корпоративната стратегия. Заемал е различни длъжности в Telerik, която е придобита за 262,5 млн. долара от регистрираната в САЩ Progress Software. Пътят му продължава с основаването на Payhawk, където е главен финансов директор на Payhawk. Като опитен професионалист в областта на финансите и инвестициите, Константин е признат за финансов директор на годината в годишните бизнес награди на EY. През лятото на 2023 г. Константин завършва курс за ръководни кадри в Harvard Business School.



Силвия Павлова е изучвала тънкостите на мениджмънта в 7 университета по целия свят. Днес е успешен предприемач с над 15 години опит зад гърба си, участвала в ключови международни проекти на 3 континента. През 2014 година създава бранда WoodenSpoon, който днес се продава в 36 държави и има 10 международни отличия за качество и иновация. В края на 2021-ва година компанията й получава една от най-престижните награди в България – Най-иновативна компания на годината, връчена от президента на Република България – Румен Радев. Силвия успява да вдъхне живот на 30 марки в хранителната и козметичната индустрия само за последните 5 години и определено има какво да сподели за успеха в бизнеса.

Георги Малчев има над четвърт век бизнес и маркетинг опит. Участвал e активно в развитието на редица бизнеси. Георги има опит като ментор на стартъпи към Eleven, Endeavor, Founder Institute. Съдружник в стартъп, финансиран в batch 3 на Eleven.

В момента е управляващ съдружник в агенцията за интегриран дигитален маркетинг xplora.bg и в xplora.academy. Георги Малчев преподава маркетинг, комуникации и реклама в Нов Български Университет, дигитален маркетинг в eMBA програмата на AUBG, както и на магистри дигитален маркетинг в УНСС и МВБУ. Завършил е executive MBA към Американския университет. Член на Управителния съвет на IAB Bulgaria от 2016 г. до 2021 г.

Христо Пеев е предприемач, който прекарва по-голямата част от времето си в инвестиране и развитие на бизнеси в областите FinTech, Blockchain, HRTech, образование и AI. В Space Tree, стартъп студио и частна инвестиционна компания, Христо е посветен на създаването и подхранването на стартиращи компании, ориентирани към общността, които стимулират положителна промяна. Той е основател и бивш изпълнителен директор на българската Motion Software, а след придобиването и от американската Exadel, става глобален ръководител на иновациите в Exadel, където насърчава стратегически партньорства с разнообразен спектър от организации, от стартиращи фирми от Силициевата долина до мултинационални корпорации като FactSet, BNP Paribas, Fidelity и Financial Times в 17 локации в Европа, Азия, Южна и Северна Америка. Носител е на отличията: 2019 Forbes Bulgaria 30 under 30, 2022 Eureka Young Executive Award, 2022 Career Show Best Remote Employer Award, 2023 Career Show Best Remote Work Strategy Award.

Емил Шекерджийски е роден в България, но израства в Израел. Той решава да се върне у нас и създава най-голямата верига от Coworking и Coliving пространства в региона с повече от 10 клона в България – Networking Premium Coworking. Емил има мисията да подкрепя и развива стартъп екосистемата в България, като го прави чрез различни програми за подкрепа, като състезанието по представяне на проекти pitch2pitch.

Не пропускайте да гледате на живо менторските сесии на шестимата експерти с новите финалисти на Founders Today – на 10 октомври от 13:00 часа в „Интер Експо Център”.



Цялата програма на събитието, още информация и как да се регистрирате за присъствие ще откриете на Investor Media PRO.

Генерален партньор на Founders Today е УниKредит Булбанк.

Партньори на събитието са Българската банка за развитие и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Stoleto.

Събитието се организира с подкрепата на Столето, Devin, Inter Expo Center, Vinopoly, DiKa, J Point Group, LATE CAFÉ & ROASTERY и White Bite Catering.

Институционални партньори са The Founder Institute, Българската стартъп асоциация (BESCO), Българска финтех асоциация, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Нощта на предприемачите, Sofia Tech Park, Висше училище по застраховане и финанси, CEED Bulgaria, Френско-българската търговска и индустриална камара, Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и Networking Premium Coworking Space и betahaus Bulgaria.

Медийни партньори са Bloomberg TV Bulgaria, Bloomberg Businessweek Bg, Dnes.bg, сп. BusinessGlobal, Dir.bg, БГ радио, radio NOVA, Money.bg.

