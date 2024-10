Спад в търсенето на IT-та у нас, охлаждане и в заплатите

Има спад в търсенето на IT специалисти у нас. Това заяви HR експертът Петър Джугански в предаването Money.bg. Той цитира резултатите от собствено проучване, което е направил на пазара на труда, следейки обявите за работа.

"IT секторът все още е много предпочитан, като през последните две, три години "позахладня" трудовият пазар в тази насока. IT позициите паднаха драстично през последните 4-5 години. Охлаждане има и в ръста на заплатите в сектора. IT секторът обаче остава сред най-привлекателните сфери за работа. "Дори и с напредъка на изкуствения интелект, все пак има нужда някой да го настрои и да работи с него", добави Джугански.

"Българите са една идея по-лесни за работа и комуникация, отколкото някои, които се намират в Пакистан, например. Имаме страхотни инженери и професионалисти, които вършат наистина много работа и носят наистина много голяма добавена стойност в тези компании. След навлизането на изкуствения интелект много от професиите започнаха да изчезват", каза още Джугански.

