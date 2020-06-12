Бойко Борисов "изпя" 3 в 1 на Ъпсурт

Преди години, видеата, в които бившият президент на САЩ "пееше" различни популярни песни, които бяха сглобени от множество негови интервюта и пресконференции, станаха популярни. Модата бързо завладя света и много други политици "пропяха".

Тенденцията стигна и до България. Във видео, сглобено от различни интервюта, пресконференции и брифинги на Бойко Борисов, премиерът пее известната песен на Ъпсурт - 3 в 1.

Клипът бе споделен лично от Борисов в официалната му страница във Facebook, а описанието към него бе "Забавляваме се".