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Бойко Борисов "изпя" 3 в 1 на Ъпсурт

Премиерът лично сподели забавното видео
Обновена: 12 юни 2020 18:40 | 12 юни 2020 18:35, Нели Христова
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Бойко Борисов "изпя" 3 в 1 на Ъпсурт

Преди години, видеата, в които бившият президент на САЩ "пееше" различни популярни песни, които бяха сглобени от множество негови интервюта и пресконференции, станаха популярни. Модата бързо завладя света и много други политици "пропяха".

Тенденцията стигна и до България. Във видео, сглобено от различни интервюта, пресконференции и брифинги на Бойко Борисов, премиерът пее известната песен на Ъпсурт - 3 в 1.

Клипът бе споделен лично от Борисов в официалната му страница във Facebook, а описанието към него бе "Забавляваме се".

 

По публикацията работи: Нели Христова

30
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Напиши коментар Коментари
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София преди 15 секунди
Супер, готино е
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Влади ,Катето и Деси преди 3 минути
Учителю за нас няма ли някоя хубава приказка по телефона?
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Анонимен преди 3 минути
Тази официална страница е на неговите цунки задни бузки, видеото е споделено не от вожда а от цунките, а дефакто видеото се върти от доста време във фейса, ама никой не му обръща внимание. А фенки фенки, кога?
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Бб преди 6 минути
Поне си признавам колко съм п..ст ама как ги нареждам поляци ,унгарци немци,това е защото съм фактор в Европа!
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baby shark преди 7 минути
добре де разбирам, че е смешно и е що годе добре направено, ама може ли някой ако влзене чужденец на страницата на Бойко Борисов и първото нещо да е SUCK MY DICK PRODUCTIONS? .... малко ми е странно, но поне се забавляват, апчих +1 Covid
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Анонимен преди 7 минути
Никой не казва нищо за "Suck My Dick Productions"
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Анонимен преди 9 минути
За всяка свиня идва коледа !
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Васил преди 9 минути
Бабуинът от Б... - в затвора !
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Анонимен преди 9 минути
Търсите в тубата "Изтече запис с Бойко Борисов. Коментира Караянчева, Каракачанов и къщите за гости."
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не точно се забавляв преди 10 минути
Оня запис дето е подслушан не е точно да го забавлява.

Най-вероятно е пуснат от Цецо.

Бърбори си там пиян на мотика - най-притеснителното което казва там е

"да му разбием мутрата на тоя от еврохолд . не се съобрязява с мене" . Другото е алабала.

изнудвал е еврохолд ли? за сделката с ЧЕЗ казваше ,че е частна сделка и не се меси.
иска дял ли - "прехвърлен на посочено от нас лице" ? иска да определя цените ли?

тука Баце трябва да се обасни
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Fenasi Kerim преди 11 минути
Много аматьорско. В Турция правят много по добри видра с Ердоган с ползване на изкуствен интелект:


bit.ly/37lJVNw
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Анонимен преди 11 минути
Бащице, разпускаш ли?Севделинчето(Шехерезада),отчаяно прави
критичен PR.Много те хулят по форумите и социалните мрежи, Бащице.То сега и Черепа,
вади наакани гащи от Дубай и другарите ти Силоваци по *** им се очертава нулев сезона,това също нагнетява напрежение.Деса Земеделието,оака пейзажа нищо,че я скри за 14 дни,още е актуален скандалът.Калинка Захариева и съпругът й,също се разсмърдяха с "Подпорният Хотел" на Алепу,ала песничките не могат,да отвлекат вниманието от всекидневният резил
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Анонимен преди 11 минути
Къщи за гости как ще прибЕрем. Ще му повдигнем обвинение и ще го съсипем. Кмета ще изгори.
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Makedon преди 11 минути
Bravo be .. abe CAR e Bojko....... ete i pesnopoec ti bil.......
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Анонимен преди 12 минути
Нищо няма да видите за другия запис в този просташки сайт. Ще излязат само коментари, но не и преди да е минала седмица
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Анонимен преди 13 минути
Масово изтребление не е ли точно геноцид? Защо нариче Цвета ТКП?
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Анонимен преди 13 минути
Що триеш, бе дaeбa твoй‘тa mamka мpъcнa???? Жаписах „женски полoв oрrан“, но и вие, *** дpacкачи, и Цвета сте пpocти ПYTKИ!!!! Ще получиш вертикали!
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Пен преди 13 минути
Пускайте разговора по телефона , не се правите на луди.*** долни....
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Браво преди 13 минути
Хубава песен
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Анонимен преди 15 минути
Добър е записа, но другия за Караянчева е по-интересен. Afeta.bg слушайте го там
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