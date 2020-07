Меркел хвана Бойко Борисов, че носи маската си неправилно

Днес Ангела Меркел отбелязва своя 66-ти рожден ден. Малко преди началото на срещата на Съвета в Брюксел, българският премиер Бойко Борисов поздрави германския канцлер по случай празника.

Борисов пожела успех на Германското председателство на Съвета на ЕС и изрази увереност, че реализирането на поставените от него цели ще се отразят положително на целия Европейски съюз. Той бе подготвил и подарък - сребърна бъклица с розово масло, съобщиха от правителствената пресслужба.

Но едно нещо не убягна на канцлера Меркел - маската се беше изхлузила от носа на Бойко Борисов. На кадър от събитието се вижда как тя, сочейки с пръст, напомня на Борисов, че носът му е открит.

Журналистката от The Guardian Дженифър Ранкин също забеляза, че българският премиер не носи предпазното средство както трябва и публикува снимката му в Twitter. Малко след това Борисов се бе снабдил с по-удобна маска, която не се изхлузваше и покриваше цялото му лице.

There's always someone not wearing their mask properly - Bulgaria's PM Boyko Borissov pic.twitter.com/KxxhaSDGxK